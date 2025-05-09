«جامبو» يحطم شباك التذاكر في جاكرتا

يحطّم فيلم الرسوم المتحركة الإندونيسي «جامبو»، الذي يتناول موضوع التنمر في المدارس، الأرقام القياسية لشباك التذاكر في الأرخبيل، وقد يحقق نجاحاً أوسع مع طرحه في دور السينما في آسيا، وحتى في تركيا.

بات «جامبو»، الذي يتناول مغامرات الشخصية الرئيسة «دون»، وهو طفل إندونيسي يتيم، يواجه أشكالاً مختلفة من التنمر في المدرسة، أكثر فيلم تحريكي يحقق إيرادات في جنوب شرق آسيا، إذ تجاوزت عائداته ثمانية ملايين دولار.

واجتذب الفيلم، الذي بدأ عرضه في نهاية مارس، تزامناً مع عطلة عيد الفطر، أكثر من ثمانية ملايين مشاهد في الأرخبيل حتى اليوم، وهو رقم يمثل ثالث أعلى إجمالي في تاريخ السينما الإندونيسية، بحسب «فيلم إندونيسيا».

يقول المخرج راين أدرياندي حليم، إن الفيلم يتناول «ما خسرناه في الحياة، والقوة التي نحتاجها للتغلب على ذلك»، ويضيف: «هذا الفيلم من أجلنا، من أجل أطفالنا، ومن أجل الطفل في داخل كل شخص منّا». فيلم «جامبو»، الذي استغرق إنتاجه خمس سنوات، وشارك في إنجازه 400 متخصص محلي.