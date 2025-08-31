جود لو .. لست ساذجاً ولا أخشي بوتين

من المقرر أن يعرض اليوم الأحد لأول مرة عالميا فيلم "ذا ويزرد اوف ذا كرملين" (ساحر الكرملين) في مهرجان فينيسيا السينمائي للمخرج الفرنسي أوليفييه أساياس، حيث يجسد الممثل البريطاني جود لو شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جود لو إنه ليس قلقا من رد فعل الرئيس الروسي بوتين. عن جود لو (52 عاما) قوله في مؤتمر صحفي في البندقية اليوم الأحد "لست ساذجا، لكنني لم أشعر بالخوف من العواقب".

ويستند الفيلم إلى كتاب للمؤلف جوليانو دا إمبولي، الذي يحمل نفس الاسم، ويرصد صعود الرئيس الروسي إلى السلطة بجانب مستشار خيالي يدعى فاديم بارانوف، يقوم بدوره الممثل بول دانو.

وتقع أحداث الفيلم مطلع التسعينيات في ظل الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. وقد اٌستلهمت شخصية دانو من الشخصية السياسية الحقيقية فلاديسلاف سوركوف، الذي يعد مهندس النظام السياسي الصارم الذي تم تأسيسه في عهد بوتين.

وقد استقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 2013.

وقال لو: "شعرت بالثقة، في أيدي أوليفييه والنص، بأنه سيتم سرد هذه القصة بكياسة ومراعاة". وأضاف لو: "لم نكن نبحث عن جدل من أجل الجدل. إنها شخصية في قصة أوسع. لم نحاول تحديد أي شيء عن أي شخص".