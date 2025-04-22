«سينرز» يتصدّر شباك التذاكر بـ 46.5 مليون دولار

تصدّر فيلم «سينرز»، الذي يتمحور حول مصاصي الدماء، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، محققاً عائدات قدرها 46.5 مليون دولار، بحسب شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

إشادة

وحصل الفيلم الذي أخرجه راين كوغلر على إشادات من النقاد «شبه مثالية» عند بدء عرضه، وفق مجلة «هوليوود ريبورتر».

ويتولى مايكل ب. جوردان بطولة الفيلم، مؤدياً دور توأمين يعودان إلى أقصى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، ليجدا نفسيهما في مواجهة قوى شر. ويشارك في العمل أيضاً هايلي ستاينفيلد وديلروي ليندو.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم آخر من إنتاج «وارنر براذرز» هو «ماينكرافت»، النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ، محققاً 41.3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة له في دور السينما.

وحقق «ماينكرافت» إيرادات بلغت 344.6 مليون دولار في أمريكا الشمالية منذ بدء عرضه، من إجمالي إيرادات عالمية بلغت 720.8 مليون دولار. وقد يصبح أول فيلم يحقق إيرادات تتجاوز مليار دولار هذا العام.

تراجع فيلم «ذي كينغ أوف كينغ» التحريكي الذي يتمحور على قصة المسيح، إلى المركز الثالث في ثاني أسبوع لعرضه مع إيرادات بـ17.3 مليون دولار.

ترتيب

وحلّ فيلم الإثارة «ذي أماتور»، من إنتاج شركتي «ديزني» و«توينتيث سينتشري»، رابعاً مع إيرادات بلغت 7.2 ملايين دولار. يؤدي رامي مالك في هذا الفيلم دور عميل سري في وكالة «سي آي إيه» يبحث عن قتلة زوجته التي قضت في هجوم.

وجاء فيلم الحرب «وورفير» في المركز الخامس محققاً عائدات بـ4.9 ملايين دولار.