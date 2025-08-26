«البندقية السينمائي» ينطلق غداً



تنطلق غداً الأربعاء الدورة الـ82 لمهرجان البندقية، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، مع ارتقاب حضور كوكبة من النجوم مثل: جوليا روبرتس وجورج كلوني، بالإضافة إلى سلسلة أفلام يُتوقع أن تؤثر في الحاضرين.

وبدءاً من الأربعاء، ستتوافد ألمع الأسماء في القطاع السينمائي إلى مدينة البندقية الراقية التي تجذب سنوياً مئات المعجبين الآملين في رؤية نجومهم المفضلين من قرب.

وتشهد هذه الدورة عودة الأمريكيين: غوس فان سانت، وكاثرين بيغلو، اللذين لم يصورا أي عمل منذ سنوات، بالإضافة إلى الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، بعد غياب دام 20 عاماً عن المهرجان.

يتنافس 21 فيلماً للفوز بالأسد الذهبي الذي ناله العام الفائت فيلم «ذي روم نكست دور» للمخرج بيدرو ألمودوفار.

ومتوقع أن يجسد فيلمان أبرز القضايا الراهنة في العالم: «لو ماج دو كرملين» للفرنسي أوليفييه أساياس، وفيلم «صوت هند رجب» للمخرجة الفرنسية التونسية كوثر بن هنية.