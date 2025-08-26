«كاي بوب» يتصدّر شباك التذاكر

تصدّر فيلم «كاي بوب ديمون هانترز» التحريكي شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما، محققاً 18 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتراجع فيلم «ويبنز» الذي تصدّر شباك التذاكر خلال الأسبوعين الفائتين، إلى المرتبة الثانية، محققاً إيرادات بلغت 15,6 مليون دولار، وفق «إكزبيتر ريليشنز».

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم «فريكي فرايداي» من إنتاج ديزني وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب «ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس». وحلّ خامساً فيلم الرسوم المتحركة العائلي «ذي باد غايز 2» .