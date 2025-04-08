«ماينكرافت» يتصدر شباك التذاكر بـ157 مليون دولار

تصدّر فيلم «أيه ماينكرافت موفي» المقتبس من لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً أفضل انطلاقة لهذا العام بعد يومين من طرحه، على ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة، أول من أمس.

في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة، تجاوز الفيلم الذي يؤدي بطولته جاك بلاك وجيسون موموا وإيما مايرز التوقعات، محققاً عائدات بـ157 مليون دولار، وفق إكزبيتر ريليشنز.

وتعد هذه الإيرادات رقماً قياسياً جديداً لفيلم صدر هذا العام، وتشكل أكبر نجاح على الإطلاق يحققه عمل مقتبس من إحدى ألعاب الفيديو في شباك التذاكر الأمريكي، متفوقاً على الإيرادات التي جمعها فيلم «سوبر ماريو براذرز» عام 2023، البالغة 146 مليوناً.

وبفضل العائدات الأجنبية التي وصلت إلى 144 مليون دولار، تخطى إجمالي أرباح فيلم «أيه ماينكرافت موفي» 300 مليون دولار، أي ضعف ميزانية الإنتاج، بحسب مجلة «فرايتي» المتخصصة.

وحلّ فيلم الإثارة «إيه ووركينغ مان» من بطولة جيسون ستايثم، في المرتبة الثانية محققاً 7.3 ملايين دولار.

ويجسّد ستايثم في الفيلم الذي أخرجه ديفيد آير، دور جندي سابق يعود من التقاعد للبحث عن خاطفي ابنة رب عمله.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 2» الذي يتناول «العشاء الأخير»، مع عائدات بلغت 6.7 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ديزني «سنو وايت» محققاً 6.1 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 170 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهو رقم بعيد عن ميزانيته المقدرة بـ250 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرعب «ذي وومن إن ذي يارد» من إنتاج يونيفرسال، محققاً 4.5 ملايين دولار.