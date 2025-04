أندرو غارفيلد يشارك في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في أبوظبي

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي يُقام بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن أحدث اسم في قائمة النجوم المشاركين في نسخة هذا العام من الفعالية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أندرو غارفيلد.

ويستعد النجم المحبوب، المعروف باسم بيتر باركر في سلسلة أفلام The Amazing Spider-Man والذي يُعد أحد أشهر الأبطال الخارقين في العالم، للظهور في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بأبوظبي يومَي 19 و20 أبريل 2025.

ويشتهر أندرو غارفيلد، الحائز جائزة جولدن جلوب وجائزة توني، بأدائه المميز في عالمَي الأفلام والمسرح. ويتضمن سجله أعمالاً حققت نجاحات كبيرة، من بينها The Social Network.

كما يتعاون أندرو مع جوليا روبرتس في فيلم After The Hunt للمخرج لوكا غواداغنينو في وقت لاحق هذا العام، وذلك بعد انتهائه مؤخراً من العمل على فيلم The Magic Faraway Tree المقتبس من سلسلة روايات كلاسيكية للأطفال بنفس الاسم للكاتبة إنيد بليتون.

ويحظى أندرو غارفيلد بمكانة خاصة لدى الجمهور من مختلف الأجيال، بفضل تجسيده لشخصيات لا تُنسى تركت أثراً لا يُمحى. فبدءاً من أدائه الصادق، ووصولاً إلى حضوره الآسر، نجح في التأثير على مختلف الأجيال.

وقدّم شخصية سبايدر مان في سلسلة أفلام The Amazing Spider-Man بين عامي 2012 و2014، قبل أن يعيد تجسيدها في فيلم Spider-Man: No Way Home عام 2021. وأضفى بلمسته الخاصة روحاً مرحة ولمسة عفوية على شخصية بيتر باركر، وهو ما لاقى إشادة عشّاق السلسلة، الذين سيحظون الآن بفرصة لقائه في أبوظبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتشكل مشاركته في المعرض هذا العام فرصة لعيش ذكريات الطفولة، وتحويل الأحلام إلى حقيقة، واختبار أجواء التشويق المميزة. ويمكن لجميع معجبيه، سواء كانوا من محبي الرجل العنكبوت أو من عشاق أدواره الملهمة والمؤثرة، اغتنام هذه الفرصة للتعرف عن قرب على أيقونة سينمائية لا مثيل لها.

وأُعلن رسمياً في وقت سابق من هذا الأسبوع مشاركة الممثلة ناتاليا ديير في نسخة 2025 من المعرض. ويشكل حضور النجمة التي تلعب دور نانسي ويلر في مسلسل Stranger Things، يومي 19 و20 أبريل مفاجأة سارّة لعشاق العمل، لا سيما مع اقتراب موعد عرض الموسم الخامس منه هذا العام..