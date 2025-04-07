20 فيلماً في مهرجان كان السينمائي 13 مايو

تترقب أوساط الفن السابع قائمة الأفلام التي سيختارها مهرجان كان السينمائي لدورته الثامنة والسبعين ويعلنها الخميس المقبل، وسط توقعات أن تضم أحدث أجزاء سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» من بطولة توم كروز، وفيلماً من بطولة دنزل واشنطن وإخراج سبايك لي، وآخر بإدارة سكارليت جوهانسون.

ويشارك في هذه الدورة الممتدة من 13 إلى 24 مايو نحو 20 فيلماً في المسابقة الرسمية، تتنافس على خلافة فيلم «أنورا» الحائز السعفة الذهبية عام 2024.

وقبل شهر من موعد هذا الحدث السينمائي العالمي، يُكشف النقاب عن القائمة الرسمية للأفلام المختارة خلال مؤتمر صحافي الخميس لكل من رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوك ومندوبه العام تييري فريمو.

ومن بين النجوم الذين تشير التوقعات إلى إمكان حضورهم الممثل توم كروز (62 عاماً) والذي جاء قبل ثلاث سنوات بمروحية إلى السجادة الحمراء لمواكبة فيلم «توب غن: مافريك» من بطولته، وقد يكون موجوداً مجدداً بمناسبة عرض أحدث أجزاء سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة».

فالفيلم الذي أفيد بأنه سيكون الأخير من السلسلة الشهيرة، سيُعرض في دور السينما الفرنسية في 21 مايو، وهو تاريخ مثالي لإطلاقه في كان، خارج المسابقة.

أما على صعيد المخرجين، فبعد مرور 14 عاماً على فوز فيلم «ذي تري أوف لايف» بالسعفة الذهبية، قد يسعى المخرج تيرينس ماليك البالغ 81 عاماً إلى الفوز بجائزة جديدة عن عمل أعدّ له لسنوات، استوحى قصته من قصص كتاب العهد القديم.

ومن قدامى المهرجان أيضاً، قد يعود إليه جيم جارموش الذي بلغ الثانية والسبعين، بفيلم يجمع كيت بلانشيت وآدم درايفر. كذلك قد يشارك مجدداً ويس أندرسون (55 عاماً) الذي جمع مرة أخرى في أحدث أفلامه مجموعة من أبرز النجوم، كبينيسيو ديل تورو وتوم هانكس وسكارليت جوهانسون.