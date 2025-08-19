«الحرب والسلم» في نسخة سينمائية جديدة

بدأت هيئات ودور السينما الروسية المعنية، التحضيرات الخاصة بإنجاز وإطلاق نسخة جديدة من «الحرب والسلم»، الرواية الخالدة لتولستوي، ستكون من إنتاج شركة «الأخوين أندرياسيان» للإنتاج السينمائي.

وطبقاً لـ «تاس»، فمن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض الروسية، 18 فبراير 2027، على ما ذكرت شركة التوزيع «أفلام أتموسفيرا».

ويأتي هذا المشروع الضخم، كما ذكر تقرير «روسيا اليوم»، كمحاولة جديدة لتقديم الملحمة الأدبية، التي تُعد من أعظم الأعمال في الأدب العالمي، والتي تُدرس في المدارس، وتُشكل جزءاً من الوعي الثقافي الروسي.

وستُعيد النسخة الجديدة تجسيد حياة الطبقة الأرستقراطية الروسية في أوائل القرن التاسع عشر، في خضم أحداث الغزو النابليوني لعام 1812، حيث تتشابك مصائر الشخصيات بين الحب والخيانة، والشجاعة والتردد، في لحظات حاسمة من التاريخ.

ويتولى الإخراج ساريك أندرياسيان، فيما كُلف بصياغة النص، السيناريست أليكسي غرافيتسكي، الذي يمتلك سجلاً حافلاً في اقتباس الأعمال الأدبية والدراما التاريخية، أبرزها فيلم «أونيغين»، ومسلسلا «فيليكايا» و«يني تشاري».

وتعمل الشركة المنتجة على تحقيق توازن دقيق بين الوفاء للنص الأصلي، وتقديم رؤية بصرية ودرامية تناسب الجمهور الحديث.

والفيلم لا يسعى فقط إلى سرد قصة تولستوي، بل إلى إعادة إحياء عالمها بصدق وأمانة، مع احترام التفاصيل التاريخية، وعمق الشخصيات، وروح العصر.

وستتولى شركة «أفلام أتموسفيرا» توزيع العمل، في خطوة تُعد مؤشراً على الطموح الكبير المعقود على المشروع.