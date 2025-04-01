«رجل عامل» و«سنو وايت» يتصدران شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

تصدّر فيلم الإثارة والتشويق الجديد «رجل عامل» (A Working Man)‏ من إنتاج شركة «إم جي إم» وبطولة جايسون ستايثم، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً 15,2 مليون دولار من الإيرادات، على ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة الأحد.

ويُجسّد ستايثم في الفيلم، الذي أخرجه ديفيد آير، دور جنديّ سابق يعود من التقاعد للبحث عن خاطفي ابنة رب عمله.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم ديزني الجديد «سنو وايت» الذي شهد انخفاضاً كبيراً في إيراداته.

وتراجعت عائدات الفيلم الذي حقق خلال أول عطلة نهاية أسبوع له 45 مليون دولار، إلى 14,2 مليون دولار، رغم عرضه في 4200 دار سينما، وهي أدنى افتتاحية هذه السنة لفيلم عُرض في 3000 صالة على الأقل، وفق ما قاله محللون.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 1»، محققاً 11,5 مليون دولار.

وحلّ رابعاً في الترتيب فيلم الرعب «ذو وومن إن ذي يارد» من إنتاج يونيفرسال، والذي تدور أحداثه حول أرملة تتلقى تحذيراً من امرأة غريبة، محققاً إيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب الكوميدي «ديث أوف أيه يونيكورن» من بطولة بول رود وجينا أورتيغا في دور أب وابنته يقتلان وحيد قرن صغيراً عن طريق الخطأ. وحقق هذا العمل 5,8 ملايين دولار.