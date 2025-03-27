مُنتِجا «سبايدرمان» و«هاري بوتر» يشرفان على فيلم «جيمس بوند» المقبل

يتولى منتجان سبق أن شاركا في إنتاج فيلمَي «سبايدرمان» و«هاري بوتر»، الإشراف على الجزء المقبل من مغامرات سلسلة أفلام «جيمس بوند»، بعنوان «العميل 007»، حسب ما أعلنت أول من أمس شركة «أمازون»، التي أصبحت أخيراً تتمتع بالحرية في استثمار سلسلة أفلام «جيمس بوند».

وسيكون للثنائي المكوّن من إيمي باسكال وديفيد هيمان، تأثير كبير في اختيار مخرج الفيلم المقبل، والممثل الذي سيحل محل دانيال كريغ في دور الجاسوس البريطاني.

وأوضح رئيس قسم الأفلام في استوديوهات «أمازون إم جي إم»، كورتيناي فالنتي، أن مسؤولية المنتجَين ستكون «توفير قصة للجمهور العالمي، تحترم الإرث المثالي لهذه الشخصية المحبوبة». وكانت إيمي باسكال مسؤولة سابقة في شركة «سوني بيكتشرز»، أحد أبرز استوديوهات هوليوود، وعُرفت خصوصاً بعملها في عدد من أفلام سلسلة «سبايدرمان»، لا سيما تلك التي جسّد فيها توم هولاند شخصية الرجل العنكبوت.

ولباسكال أيضاً خبرة في عالم جيمس بوند، إذ خلال عملها في «سوني بيكتشرز»، أنتجت الشركة أفلام «كازينو رويال»، و«كوانتوم أوف سولايس»، و«سكايفال».

أما هيمان فهو منتج بريطاني أشرف على الأفلام الثمانية ضمن سلسلة أفلام «هاري بوتر»، المقتبسة من روايات الفتى الساحر. كذلك شارك في إنتاج «باربي»، وأفلام «بادينغتون».

ويُتوقع أن يثير هذا الإعلان تكهنات في شأن هوية الممثل الذي سيؤدي دور جيمس بوند في الفيلم المقبل. وتتداول الصحافة المتخصصة حالياً أسماء آرون تايلور جونسون وهنري كافيل وثيو جيمس، لتجسيد شخصية الجاسوس الأكثر شهرة في تاريخ السينما.

وكان أحدث أفلام السلسلة «نو تايم تو داي»، حقق إيرادات بلغت 775 مليون دولار، بعد إطلاقه عام 2021.

وفي العام التالي، استحوذت «أمازون» على الاستوديو الهوليوودي الشهير «إم جي إم»، في صفقة شملت حقوق أفلام «جيمس بوند» القديمة.