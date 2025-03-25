«سنو وايت» يتصدر شباك التذاكر

تصدّر فيلم ديزني الجديد «سنو وايت» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع بإيرادات تُقدّر بـ43 مليون دولار، لكنه يواجه صعوبات تعقد مهمة تعويض تكاليف إنتاجه الضخمة، فضلاً عن آراء بعض النقاد السلبية.

فقد واجهت النسخة السينمائية الجديدة لهذه القصة الشهيرة من بطولة رايتشل زيغلر، والتي تأتي بعد 90 عاماً من الفيلم الأصلي الضخم، سلسلة من المشكلات، من جائحة «كوفيد» إلى انتقادات لاستخدامها صوراً مطورة عبر الكمبيوتر بدل الاستعانة بممثلين حقيقيين، لتصوير الأقزام السبعة.

بلغت ميزانية الفيلم نحو 250 مليون دولار، لكنه أصبح «أحد أكثر المشاريع المتعثرة في تاريخ ديزني الممتد على مدار مئة وعامين»، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وكان بعض النقد سلبياً، إذ وصفته صحيفة «ذي غارديان» بأنه «سيئ للغاية»، بينما كان البعض الآخر أكثر إيجابية، إذ وصفته صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «ممتع بشكل لافت»، وأعطى الجمهور ردود فعل جيدة بشكل عام. وتقدّم فيلم الإثارة والتجسس «بلاك باغ» من إنتاج شركة «فوكس فيتشرز» وبطولة مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت، مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف الأسبوع الماضي ليحتل المركز الثاني، محققاً 4.4 ملايين دولار، وفق أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

في المركز الثالث، جاء فيلم «كابتن أمريكا: برايف نيو وورلد» من إنتاج مارفل وديزني، محققاً إيرادات بلغت 4.1 ملايين دولار.