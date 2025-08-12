«ويبنز» يتصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية

تصدر «ويبنز»، وهو فيلم رعب جديد يتناول الاختفاء الغامض لمجموعة أطفال من الفصل الدراسي نفسه، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً 42.5 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» عن هذا الفيلم الذي أنتجته «وارنر براذرز» وتولى بطولته الممثلة جوليا غارنر، والممثل جوش برولين، إن «هذه الانطلاقة رائعة لفيلم رعب أصلي».

وحلّ في المركز الثاني فيلم ديزني «فريكيير فرايداي» من بطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها ما يؤدي إلى مواقف مضحكة. وحقق الفيلم 29 مليون دولار، بحسب «إكزبيتر ريليشنز».

وتراجع «ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس»، وهو أول فيلم من سلسلة مُعاد إنتاجها لأفلام من عالم «مارفل» لشركة ديزني، إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي إيراداته في الولايات المتحدة وكندا 230.4 مليون دولار.

ويؤدي كل من بيدرو باسكال، وفانيسا كيربي، والحائز جائزة «إيمي» إيبون موس-باكراك، وجوزيف كوين دور فريق الأبطال الخارقين الأربعة الذي يحمل الفيلم اسمه، والذي يتعين عليه إنقاذ عالم مستقبلي من الشرير «غالاكتوس».

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة العائلي «ذي باد غايز 2» من إنتاج شركة يونيفرسال، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات الحيوانية المجرمة تنتقل للقيام بأعمال خير بعد تغيير أسلوب حياتها، إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 10.4 ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس «نايكد غن» من إنتاج شركة باراماونت، وهو فيلم كوميدي هزلي من بطولة ليام نيسون بدور فرانك دريبين جونيور، ابن ملازم الشرطة من فيلم الثمانينيات الأصلي والمسلسل التلفزيوني المصاحب له «بوليس سكواد».