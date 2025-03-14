«إخواتي».. دراما عربية مشوقة على شاشة تلفزيون دبي بدءاً من الأحد

انطلاقاً من حرصها على تقديم محتوى درامي متنوع، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انضمام المسلسل الدرامي «إخواتي» إلى الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي، حيث ستبدأ أولى حلقات العمل الجديد بعد غدٍ 16 مارس الجاري، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسة بدعم الإنتاجات الدرامية العربية التي تتميز بقيمتها الفنية وضخامة إنتاجها، وقدرتها على تلبية اهتمامات الجمهور العربي.

ويوصف مسلسل «إخواتي» للمخرج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، بـ «دراما نسائية مميزة» وذلك بفضل تفرد قصته وأحداثه التي تدور حول 4 أخوات لكل واحدة منهن حياتها الخاصة، ومن بينهن نجلاء التي تعيش مع زوجها ربيع حياة تعيسة بسبب شكه الزائد وتعامله القاسي معها.

وفي إحدى الليالي تحلم نجلاء بأن زوجها قد قُتل، لتفاجئ في اليوم التالي بأن حلمها قد تحقق، حيث تجد جثته ملقاة أمام باب البيت، الأمر الذي يصيبها بالذعر، ما يدفعها إلى اللجوء إلى أخواتها طلباً للمساعدة في مواجهة تبعات الموقف، الذي يزداد تعقيداً مع تحقق أحلامها، وهو ما يجبرها على البدء بالبحث عن قاتل زوجها، لتكتشف أن أخواتها الثلاث هن من يقفن وراء الجريمة، وذلك بهدف تحريرها من معاناتها.

إشادة واسعة

وكان مسلسل «إخواتي» الذي تلعب بطولته كل من الفنانة نيللي كريم، والفنانة روبي، والفنانة كندا علوش والفنانة جيهان الشماشيرجي، إلى جانب الفنانين حاتم صلاح، ونبيل عيسى، وعلي صبحي، وإسلام حافظ، وغيرهم، قد نال إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن بفضل فكرته وأحداثه المشوقة من جذب انتباه الجمهور الذي يترقب عروض المسلسل على شاشة تلفزيون دبي، ليبدو ذلك بمثابة مؤشر على إمكانياته وقدرته على تصدُّر الدراما الرمضانية.

يذكر أن المسلسل سيعرض على شاشة تلفزيون دبي، بدءاً من بعد غدٍ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات.