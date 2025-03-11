الدراما الخليجية في «دبي للإعلام».. قضايا واقعية وحكايات مشوقة

ثمانية أعمال إماراتية وخليجية تمتاز بضخامة إنتاجها وتنوع حكاياتها، تزين شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام، طوال شهر رمضان المبارك، تجمع في ظلالها نخبة من نجوم الإمارات والخليج، الذين أسهموا جميعاً في تقديم مجموعة حكايات واقعية تعالج قضايا المجتمع وتقدمها في قوالب درامية وكوميدية خفيفة، لتبدو هذه الأعمال ورقة رابحة تراهن عليها «دبي للإعلام» في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، إذ تبرز هذه الأعمال توجهات المؤسسة الهادفة إلى رفد السوق العربي بالمحتوى الإماراتي والخليجي المتميز، وتلبية تطلعات المشاهدين المختلفة، ما يعزز مكانة «دبي للإعلام» واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي رمضان هذا العام، تعود سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الشاشة من جديد بعد غيابها عن الموسم الدرامي الماضي، لتقدم مسلسل «أفكار أمي» الذي تتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرج باسل الخطيب بعد مسلسلي «أسد الجزيرة» و«مارغريت»، وفيه تجسد شخصية «شاهة العبدالله» التي تسعى بعد رحيل زوجها إلى فرض أفكارها وآرائها على أسرتها، ما يضعها أمام مجموعة من المواجهات الصعبة، لتتصاعد الأحداث إثر تعرضها لأزمة صحية تدفعها إلى مراجعة قراراتها وإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الآخرين، فتجد نفسها أمام تحديات غير متوقعة تهدد استقرار أسرتها.

ومنذ حلقاته الأولى نجح العمل الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، في لفت انتباه الجمهور، ولا سيما أنه يضم مجموعة من الفنانين الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الدرامية، ومن بينهم الفنان إبراهيم الحساوي، والفنانة شيماء علي، والفنانة ريم أرحمة، والفنان بشار الشطي، والفنان سعود بوشهري، وكذلك الفنان شهاب حاجية، ما يبرز أهمية المسلسل الذي يجمع بين الخبرة والشباب، ويقدم قيمة إضافية للمشهد الدرامي الخليجي.

«السيرك»

ومع بدء عروضه في تلفزيون دبي، تمكن مسلسل «السيرك» الذي يتميز بقصته المملوءة بالمفاجآت والمغامرات الممتعة من تحقيق نجاح لافت ونسبة مشاهدات عالية، تضعه في صدارة السباق الدرامي الرمضاني، وخاصة أن العمل يعيد لم شمل الثنائي الفنان داوود حسين والفنان حسن البلام، بعد مرور 20 عاماً على تقديمهما آخر مسلسل درامي معاً، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها مؤسسة دبي للإعلام لتحقيق هذا الهدف الذي مثل مفاجأة الموسم الرمضاني، ليتمكن المسلسل من رفع مستوى الحماس لدى الجمهور الذي وصفه بـ«المغامرة الممتعة»، إذ يجمع في بطولته نخبة من الفنانين المعروفين، ومن بينهم عبدالعزيز النصار، ومحمد الرمضان، وفهد البناي، ونوف السلطان، وخالد السجاري، وسعاد علي.

ويمثل المسلسل الاجتماعي الكوميدي «باب السين» إضافة جديدة إلى مسيرة المخرجة الإماراتية نهلة الفهد التي قدمت العام الماضي مسلسل «منت رايق»، ويشهد «باب السين» الذي يعرض في تلفزيون دبي، تعاوناً فنياً متميزاً بين الكاتبة مريم نصير والكاتبة مريم القلاف، فقدمتا نصاً كوميدياً يناقش سلسلة من الظواهر التي نعيشها اليوم، مثل تأثير وسائط التواصل الاجتماعي في الأطفال وترابط الأسرة، والزواج، وبيئة العمل، ويجمع العمل كلاً من الفنانين عبدالعزيز النصار وشيماء سليمان، وبشير غنيم، وأحمد النجار، وغيرهم، والذين عملوا معاً على تقديم عمل متميز قادر على جذب انتباه متابعي الدراما الرمضانية.

«المسار»

من جهة أخرى، يوصف مسلسل «المسار» للمخرج باسم شعبو ومن تأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، بـ«الدراما الاجتماعية المملوءة بالغموض»، إذ يتناول العمل أحداثاً مشوقة تتمحور في شأن عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشكلات بعد وفاة كبير العائلة. ومع تقدم الأحداث، يكتنف العمل الغموض والترقب، ما يجعله مملوءاً بالتشويق في إيقاع سينمائي متصاعد، ويتطرق المسلسل الذي يؤدي بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، ومن أبرزهم الفنان محمد المنصور، والفنان حسين المنصور، والفنانة سوزان نجم الدين، وخالد البريكي وحمد العُماني، وبيبي عبدالمحسن وفرح الصراف وشذى سبت، إلى العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل التربية، والسلطة، والطمع والحب، عبر مجموعة من الشخصيات التي تتضارب مصالحها وأهدافها.

«دنون»

وفي رمضان هذا العام، تتجلى على شاشة قناة «سما دبي» روائع الدراما الإماراتية، التي تقدم المسلسل الكوميدي «دنون»، وفيه يعود الفنان عبدالله زيد إلى الواجهة مجدداً بعد غياب دام 3 سنوات، ليؤدي بطولة العمل الذي يشارك فيه أيضاً كل من الفنانين أحمد مال الله، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم، وأمينة عبد الرسول، والذين أسهموا جميعاً في سرد حكاية استلهمها عبدالله زيد من الذاكرة الشعبية المحلية، وتدور أحداثها في شأن «دنون»، الرجل الستيني الذي يعيش في منطقة جبلية ويعمل سائقاً لحافلة المدرسة ومتزوج بثلاث نساء، ويسعى بكل الطرائق إلى جمع المال، ما يضعه في العديد من المواقف المحرجة، وتتعقد الأحداث مع خروج «صنقور» من السجن والذي يسعى للانتقام من «دنون» عبر التقرب منه والزواج بإحدى بناته.

كما تعرض القناة مسلسل «وديمة وحليمة 4» الذي يعود مجدداً إلى الشاشة إثر النجاح الذي حققه في مواسمه الثلاثة الماضية، ليواصل سرد حكاية الجارتين وديمة وحليمة والمواقف التي تقع بينهما، والتي صاغها الكاتب والفنان جاسم الخراز في قالب كوميدي جميل قدمه عمر إبراهيم برؤية إخراجية متميزة تبرز طبيعة البيئة الشعبية المحلية، ويتميز الموسم الرابع الذي يؤدي بطولته كل من الفنانة سعاد علي، والفنانة ملاك الخالدي، والفنان مرعي الحليان، والفنان أحمد عبدالرزاق، والفنانة أمل محمد، وغيرهم، بظهور شخصيات جديدة تمنح القصة بعداً إضافياً، من بينها «فرج» وهو الأخ الأكبر لحليمة ويمتاز بسرعة غضبه، وابنه «سالم» الذي يحلم بالزواج بابنة وديمة «أسماء» الطموحة والمشغولة بمشاريعها الخاصة كما يبرز في أحداث المسلسل صاحب الدكان «سليم» الذي يستمتع بمشاهدة المواقف الطريفة التي تجمع البطلتين.

«وطن عمري»

أما المسلسل الدرامي «وطن عمري» للمخرج عمار رضوان، فيكشف عن إمكانات الكاتبة الإماراتية مريم الزعابي التي تخوض فيه تجربة الكتابة الدرامية أول مرة، فنجحت في تقديم عمل متميز يشكل قيمة إضافية للدراما الإماراتية، وتدور أحداث العمل الاجتماعي الذي يبث في قناة سما دبي، في شأن الدكتور بدر الذي يعيش صراعاً داخلياً بسبب تعلقه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً، ليجد نفسه في موقف صعب ومواجهة مباشرة مع نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ويجمع «وطن عمري» نخبة من الفنانين الإماراتيين، وعلى رأسهم عبدالرحمن الملا، وفاطمة الحوسني، وخالد البناي وليلى المقبالي، وفاطمة البستكي، وريم حمدان، والذين أسهموا في تقديم عمل فني لافت من ناحية قصته وتوجهاته وطريقة معالجته قضايا المجتمع.

«واحة الأعرابي»

الموسم الرمضاني الحالي لم يخلُ من الدراما التاريخية، فتعرض قناة «سما دبي» مسلسل «واحة الأعرابي»، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويقدم سرداً درامياً متميزاً تدور أحداثه في ملامح صراع معقد بين الأعراب والمحتلين في حقبة زمنية غنية بالأحداث ما بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، ويحكي المسلسل قصة «صقر الأعرابي» الذي يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، وبعد رفض أبنائه تولي هذه المهمة، يقرر التنازل عنها لأحد أبناء عمه، الذي لا يقبل بها إلا بعد حصوله على موافقة العائلة الكبيرة، ويتميز هذا العمل بجمعه كوكبة من نجوم الدراما الخليجية، ومن أبرزهم الفنان إبراهيم الحربي، وجمال الردهان، وأسمهان توفيق، وأحمد العُماني، وشوق موسوي، وكفاح الرجيب، وعبدالعزيز الصايغ، إلى جانب ضيوف الشرف، ومن بينهم يعقوب عبدالله، وميس كمر، وعبدالله التركماني.