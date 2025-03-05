تلفزيون دبي في رمضان.. كوميديا ودراما عاطفية مشوقة

تشكيلة من الإنتاجات الدرامية العربية التي تتميز بتفرد أفكارها وضخامة إنتاجها، تقدمها شاشة «تلفزيون دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام» في شهر رمضان الحالي، وتجمع فيها بين أفضل الخيارات الفنية وجودة الصورة والقصص التي يلعب بطولتها نخبة من نجوم الدراما العربية، واستطاعت المؤسسة من خلالها جذب انتباه المشاهدين وتلبية أذواقهم وتطلعاتهم المختلفة، وهو ما يتناغم مع استراتيجيات «دبي للإعلام» وتوجهاتها الهادفة إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة، وتسهم في تعزيز مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

لم يكد يبدأ المسلسل العربي «ليالي روكسي» للمخرج محمد عبدالعزيز، على تلفزيون دبي، حتى تمكن من جذب انتباه الجمهور وإثارة فضولهم، لدرجة دفعت العديد من المتابعين للبحث عن الفيلم السوري الصامت «المتهم البريء»، الذي يعود إنتاجه إلى عام 1927، ويُعد أول عمل سينمائي في تاريخ سوريا، وهو ما وضع المسلسل في مقدمة السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، لا سيما وأنه يعيد النجمة السورية القديرة منى واصف للعمل مع النجم دريد لحام، وذلك بعد مرور 43 عاماً على ظهورهما معاً في مسلسل «وادي المسك» الذي عرض في 1982، ليعيد تعاونهما الجديد ذكريات الزمن الجميل للدراما السورية ويثير حماس الجمهور.

ويشارك في بطولة «ليالي روكسي» الفنان أيمن زيدان الذي يجسد شخصية وطنية تتعرض لصراعات متعددة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، في حين تلعب الفنانة سلاف فواخرجي دور توتة، أول ممثلة سورية تحاول إثبات نفسها في عالم الفن رغم العوائق المجتمعية، ويتناول المسلسل قصة مستوحاة من عقد العشرينيات في سوريا، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة على المستويين الثقافي والاجتماعي، وتدور أحداثه حول الصراع بين عائلتي عطا وفرزت على السلطة في أحد أحياء دمشق القديمة، وما يشهده من تداخلات اجتماعية وسياسية ومواقف إنسانية مشوقة، ليقدم العمل من خلالها رؤية جديدة للبيئة الدمشقية، وينجح في تقديم ملحمة شعبية تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت.

قصة حب معقدة

كما نجح مسلسل «نفس» للمخرج إيلي السمعان، وبطولة الفنان عابد فهد، والفنانة دانييلا رحمة، والفنان معتصم النهار، في لفت انتباه جمهور تلفزيون دبي، بفضل حكايته التي تروي قصة حب معقدة، تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات تتقاطع حياتها في ظروف مختلفة، وعلى رأسهم «روح» راقصة البالية وكاتبة قصص للأطفال التي تعاني من ضعف في النظر يزداد تدريجياً.

ويساندها «غيث»، فتجد فيه حبيباً مثالياً، لكنه يواجه برفض والدها الذي يسعى بدوره للتخلص منه عبر نفيه إلى منطقة بعيدة، ما يفاقم أزمة «روح» ويصيبها بحزن شديد، ليلعب «أنسي رمال» مالك ومدير مسرح «نفس» دوراً في حياة «روح»، ويتمكن من إعادة الرغبة بالحياة لها، وبعد خضوعها لعملية جراحية تتمكن «روح» من استعادة نظرها، وتتزوج من «أنسي» دون أن تدرك أن «غيث» عاد إلى حياتها، ومع تصاعد الأحداث تجد «روح» نفسها أمام اختبار جديد في حياتها العاطفية.

15 حلقة

وتتضمن دورة تلفزيون دبي الرمضانية المسلسل الكوميدي «عقبال عندكوا» من إخراج علاء إسماعيل وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ويجمع بين نجمي الكوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث يضيء العمل الذي يتألف من 15 حلقة على أهمية تأهيل الزوجين قبل الزواج، وتدور أحداثه حول كريم وسارة اللذين يتشاجران كثيراً، وفي كل مرة يفكر كل واحد منهما بالأسباب التي أدت إلى هذا الشجار، ويتخيلان كيف يمكن أن تكون حياتهما مع شركاء آخرين، ليكتشفا في كل مرة أن واقعهما الحالي يبقى الأفضل.

4 أخوات

«دراما نسائية خالصة».. بهذا التعبير وصف المسلسل الدرامي «إخواتي» من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف مهاب طارق، حيث يجمع في بطولته الفنانة نيللي كريم والفنانة روبي والفنانة كندة علوش والفنانة جيهان الشماشيرجي، وتدور قصته حول 4 أخوات تتغيّر حياتهن، بعد أن يراود نجلاء التي تعيش حياة قاسية مع زوجها بسبب الشك الزائد، حلم غريب حول موته، لتفاجأ في اليوم التالي بأن حلمها قد تحقق، حيث تجد جثته أمام باب بيتها، فتصاب بالذعر وتلجأ إلى شقيقاتها الثلاث للبحث سوياً عن حل للتخلص من تبعات الموقف، ومع قرارها البحث عن القاتل تكتشف أن أخواتها الثلاث يقفن وراء الجريمة لتحريرها من معاناتها.