«أوان» في رمضان.. 5 مسلسلات وبرامج قبل الشاشة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مواكبة تطبيق «أوان» الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بقنوات وإذاعات المؤسسة، والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من المسلسلات الدرامية والكوميدية والبرامج التلفزيونية، وهو ما يبرز حرص المؤسسة على تلبية تطلعات الجمهور ومنحه تجربة مشاهدة فريدة، عبر اهتمامها بتنوع المحتوى الذي يعرضه التطبيق، ما يسهم في الارتقاء بالقطاع الإعلامي المحلي والعربي.

وعلى مدار الشهر الفضيل، سيتيح تطبيق «أوان» للجمهور إمكان متابعة كل ما تعرضه شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي من برامج ومسلسلات، كما يمنحهم ميزة جديدة تُمكنهم من متابعة حلقات 3 مسلسلات إماراتية وخليجية عبر التطبيق وذلك قبل عرضها على الشاشة، وتشمل القائمة الدراما الإماراتية الكوميدية «وديمة وحليمة 4» الذي يواصل في موسمه الجديد سرد حكاية الجارتين وديمة وحليمة، وما تشهده العلاقة بينهما من مقالب مختلفة، في وقت يستمر فيه فرج وابنه سالم في محاولاتهما الإصلاح بين الجارتين، ويؤدي بطولة العمل الفنان مرعي الحليان، والفنانة ملاك الخالدي والفنانة البحرينية سعاد علي، والفنانة أمل محمد ونخبة من ضيوف الشرف، ويتميز الجزء الجديد الذي كتب نصه جاسم الخراز وأخرجه عمر إبراهيم، بظهور شخصيات جديدة تمنح القصة بعداً إضافياً، ويبرز في أحداثه صاحب الدكان «سليم» الذي يستمتع بمشاهدة المواقف الطريفة التي تجمع البطلتين.

ويمكن لمتابعي تلفزيون دبي وقناة سما دبي، متابعة حلقات المسلسل الإماراتي الجديد «وطن عمري» للمخرج عمار رضوان، ويروي العمل في إطار درامي اجتماعي، قصة الدكتور بدر، الذي يجد نفسه في صراع داخلي بسبب تعلقه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً.

وبينما يحاول تجاوز الفارق العمري والاختلافات الاجتماعية التي تقف عائقاً أمام ارتباطهما، يواجه أيضاً نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ما يضعه أمام مفترق طرق صعب، والعمل من تأليف مريم الزعابي، وبطولة عبدالرحمن الملا، وفاطمة الحوسني، وخالد البناي، وليلى المقبالي.

ويعرض التطبيق أيضاً المسلسل الكوميدي الجديد «دنون»، من إخراج سيف الشيخ نجيب وتأليف وبطولة عبدالله زيد، وبمشاركة نخبة من النجوم، ومن أبرزهم الفنان أحمد مال الله، والفنان أحمد الأنصاري، والفنانة هدى الغانم، والفنانة أمينة عبد الرسول، وتدور أحداث العمل في شأن «دنون»، الرجل الستيني الذي يعيش في منطقة جبلية ويعمل سائقاً لحافلة المدرسة، وهو متزوج بثلاث نساء، ويسعى إلى جمع المال بشتى الطرائق، ما يضعه في مواقف مختلفة تسبب له ولعائلته الكثير من الإحراج، إلا أن أحداث العمل تبدأ بالتعقيد بخروج «صنقور» من السجن الذي دخله بسبب «دنون» الذي تقدم بشهادة ضده، ليقرر «صنقور» التقرب إلى دنون والزواج بإحدى بناته، وذلك تمهيداً للانتقام منه، وهو ما يزيد من مستوى الكوميديا التي يتميز بها العمل.

وسيتمكن مستخدمو تطبيق «أوان» من متابعة حلقات البرنامج الحواري «شطرنج» وذلك قبل عرضه على شاشة تلفزيون دبي. وفي موسم البرنامج الجديد يلتقي الإعلامي والممثل عبدالرحمن الدين، مع نخبة من نجوم الفن الخليجي، ومن بينهم الفنان جاسم النبهان، والفنان خالد أمين، والفنانة شيلاء سبت، والفنانة مريم الصالح، والفنان عبدالعزيز المسلم، والفنانة أسمهان توفيق، والفنانة دينا الشربيني وغيرهم. ويسعى عبدالرحمن الدين من حواراته مع ضيوف البرنامج إلى التعرف إلى أفكارهم واستطلاع آرائهم في العديد من المواضيع والقضايا الحياتية.

«المفتش فصيح»

كما يعرض التطبيق الموسم الرابع من برنامج «المفتش فصيح» الذي يعود مجدداً إلى الواجهة إثر النجاحات التي حققها في مواسمه الماضية، وفي هذا الموسم يسعى الإعلامي أيوب يوسف لإعادة الاهتمام باللغة العربية الفصيحة واستخداماتها في حياتنا اليومية، باستعراض نماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرائق استخداماتها الصحيحة، فيسعى أيوب يوسف إلى تقديمها بأسلوب مشوق وممتع متنقلاً بين المشاهد الدرامية والفقرات التعليمية، وسيشهد هذا الموسم إضافة فقرات جديدة، مثل «أبو العرّيف» الذي يدعي معرفته بكل شيء، وفقرة «خيمة فصيح» التي يتم فيها سرد مجموعة حكايات عن أمثال العرب، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم الدراما، ومن بينهم نشوى مصطفى وخليل الرميثي وجمعة علي وعبدالله صالح، وغيرهم.

وفي تعليق لها، قالت هبة السمت، مديرة تطبيق «أوان»: «تحرص مؤسسة دبي للإعلام على منح قاعدتها الجماهيرية تجربة مشاهدة متميزة في شهر رمضان المبارك، وذلك بتمكينهم من متابعة مجموعة من إنتاجات المؤسسة والمسلسلات الدرامية قبل بثها على الشاشة، عبر حساباتهم الخاصة، ما يمنح الجمهور مرونة عالية في اختياراته، ويسهم في تعزيز مكانة تطبيق أوان وشعبيته، وخاصة أنه يتميز بامتلاكه أفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة تبرز ما يشهده تطبيق «أوان» من تطور لافت في محتواه الترفيهي وخدماته وإمكاناته، وقدرته على التكيف مع متطلبات المتابعين، مؤكدة أن التطبيق يواصل رحلة نجاحه ليكون أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن تطبيق «أوان» سيشهد أيضاً على مدار شهر رمضان المبارك، عرض المسلسلات والأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية كافة، وذلك بالتزامن مع أوقات عرضها على شاشة تلفزيون «دبي» و«قناة سما دبي»، إلى جانب تشكيلة من البرامج الاجتماعية والثقافية وبرامج المسابقات التي تبث على أثير إذاعات مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى البث الحي للقنوات، مع إمكان إعادة مشاهدة البرامج التي بُثّت في اليومين الماضيين عبر خدمة Catch-up TV.