5 أفلام تتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

دخل فيلم الرسوم المتحركة الجديد «ذي باد غايز 2» من إنتاج استوديوهات «دريم ووركس»، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في الصالات، على خط المنافسة مع «ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس»، على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، لكنه بقي قاصراً عن مجاراته من حيث الإيرادات، وفق التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، الأحد.

واحتفظ «ذي فانتاستك فور» بصدارة الترتيب في الأسبوع الثاني لعروضه، إذ حصد إيرادات تناهز 200 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، فضلاً عن 170 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم.

أما «ذي باد غايز 2» الذي أنتجه استوديو «دريم ووركس أنيميشن» و«يونيفرسال»، وهو فيلم كوميدي بوليسي بشخصيات من الحيوانات، فاحتل المركز الثاني بإيرادات بلغت 22 مليون دولار. وكان المركز الثالث من نصيب «ذي نيكد غَن»، بإيرادات بلغت 17 مليون دولار.

وتراجع فيلم «سوبرمان»، من المركز الثاني إلى الرابع، لكن إجمالي إيراداته في أمريكا الشمالية ارتفع إلى 316.2 مليون دولار خلال أربعة أسابيع، في حين وصل عالمياً إلى 235 مليون دولار.

ومن المرتبة الثالثة إلى الخامسة، هبط «جوراسيك وورلد: ريبيرث»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، وبلغ إجمالي إيراداته خلال خمسة أسابيع في الولايات المتحدة وكندا 317.6 مليون دولار، إلى جانب 448 مليون دولار أخرى في دور السينما العالمية.