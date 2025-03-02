«إميليا بيريز» يظفر بأبرز جوائز سيزار

فاز المخرج الفرنسي جاك أوديار أول من أمس بـ7 جوائز سيزار، أهم مكافآت السينما في فرنسا، عن فيلمه الاستعراضي «إميليا بيريز»، بما يشمل جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج، وذلك قبل يومين من حفلة الأوسكار التي يشارك في منافستها رغم الجدل بشأن بطلة فيلمه.

وقال المخرج البالغ 72 عاماً، في اقتباس من الطبيب النفسي البريطاني دونالد وينيكوت، بعد حصوله على جائزته من المخرجة الفرنسية جوستين ترييه التي فازت بها العام الماضي عن فيلم «أناتومي أوف إيه فال»، «شكراً لكم لأنكم عثرتم علي»، بعد أن تحدّث عن «متعة الاختباء ورهبة عدم اكتشافي».

وكان لافتاً تغييب جوائز سيزار هذا العام لأفلام حققت نجاحاً جماهيرياً على شباك التذاكر في فرنسا هذا العام، مثل «لو كونت دو مونت كريستو» و«لامور أوف» اللذين حققا أكثر من 14 مليون مشاهَدة في صالات السينما.