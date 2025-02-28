توزيع جوائز الأوسكار الأحد

يقام الأحد المقبل الاحتفال الـ 97 لتوزيع جوائز الأوسكار. ويبدو أن زمن المطوّلات في كلمات الفائزين بجوائز الأوسكار ولّى إلى غير رجعة، إذ قبل أيام قليلة من احتفال توزيع الجوائز، كانت مأدبة عشاء جمعت المرشحين لها في لوس أنجلوس فرصة لتذكير الفنانين بأن مدة الخطاب الذي يلقيه من يحالفه الحظ منهم يجب ألا تتعدى 45 ثانية.

وعندما سألت رئيسة أكاديمية الأوسكار الفنانين المشاركين في عشاء الثلاثاء «كم ثانية لدينا؟»، جاءها الجواب بصوت واحد «45 ثانية!» من أكبر نجوم هوليوود، على غرار تيموتيه شالاميه وأريانا غراندي ورالف فاينز وإيزابيلا روسيليني. ومع أن أحداً لا يتوقع فعلياً أن يتبع النجوم التعليمات، حاولت جانيت يانغ إيصال الرسالة بفكاهة.