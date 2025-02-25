«كونكلاف» يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية

فاز فيلم «كونكلاف» بجائزة أفضل فيلم في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية «ساج» الذي أقيم الأحد.

ونال الممثل تيموثي شالاميت «29 عاماً» جائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم «إيه كومبليت أنون»، مما يعزز فرص فوزه بأول جائزة أوسكار.

وفازت الممثلة ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم «ذا سابستانس».

وحاز الممثلان زوي سالدانيا وكيران كولكين على جائزة أفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد.

وفازت الممثلة جين فوندا «87 عاماً» بجائزة تكريماً لمسيرتها الفنية، حيث تحدثت بصورة غير مباشرة بشأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت: «نحن في لحظتنا الوثائقية»، مضيفة «هذا كل شيء، وهذا ليس تدريباً».