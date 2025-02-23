عرض خاص لفيلم «البطل» في دبي بحضور نجوم الفن والإعلام

احتضنت سينما فوكس في مول الإمارات بدبي عرضاً خاصاً للفيلم الكوميدي المغربي المرتقب «البطل»، بحضور نجوم العمل، شخصيات إعلامية بارزة، وصناع السينما في دبي، وسط تغطية إعلامية واسعة وتفاعل جماهيري مميز. وقد تميز العرض بحضور عدد كبير من نجوم الفن العرب، ما جعله إحدى أهم المحطات الترويجية للفيلم على المستوى العربي.

جاء هذا الحدث ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز انتشار السينما المغربية دولياً، وتسليط الضوء على غنى وتنوع الإنتاج السينمائي المغربي، بما يعكس الهوية الثقافية للمغرب ويعزز حضوره في الساحة السينمائية العربية والعالمية.

المخرج والنجم عمر لطفي، الذي يخوض أولى تجاربه الإخراجية في هذا العمل، أكد أن اختيار دبي لاستضافة العرض الخاص لم يكن صدفة، بل جاء تقديراً لمكانتها كمنصة رئيسية لصناعة السينما في العالم العربي. وقال لطفي خلال كلمته في العرض: عرض الفيلم في دبي خطوة مهمة في رحلته، فالمدينة باتت مركزاً للإبداع السينمائي ومكاناً يلتقي فيه صناع الأفلام من مختلف الدول. لطفي لم يكتفِ بالإخراج، بل لعب دور البطولة إلى جانب النجمة فرح الفاسي، التي وصفت الفيلم بأنه تجربة استثنائية، وقالت: الحضور الكبير في دبي وردود الفعل الإيجابية تدل على اهتمام الجمهور العربي بهذا النوع من الأفلام.

أما المنتج والموسيقي العالمي ريدوان (نادر خياط)، فقد عبّر عن سعادته بعرض أول أفلامه السينمائية في دبي. من جانبها، أكدت موزعة الفيلم في العالم العربي أسماء أكريميش أهمية هذا المشروع في تعزيز حضور السينما المغربية بالمنطقة، قائلة: نجاح العرض في دبي يعكس تعطش الجمهور لأعمال تمزج بين الترفيه والجودة الفنية، ونحن ملتزمون بإيصال الفيلم إلى أكبر عدد من دور العرض في الوطن العربي وأوروبا.

إنتاج مغربي إماراتي

وفي مفاجأة للجمهور، كشف ريدوان خلال الأمسية عن مشروع سينمائي جديد سيجمع بين المغرب والإمارات، سيتم تصويره بين دبي وعدد من المدن المغربية، مضيفاً: مع استمرار نمو صناعة السينما في دبي واحتضانها لعروض سينمائية كبرى، تؤكد المدينة مكانتها كوجهة رئيسية لصناعة الأفلام في العالم العربي. ومن المتوقع أن يعزز التعاون السينمائي المغربي الإماراتي المرتقب من حجم الإنتاجات المشتركة.