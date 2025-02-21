فيلم «ميكي 17» يقاوم الأقوياء

أكد المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الفائز بجوائز أوسكار عن فيلم «باراسايت»، أنّ فيلمه الجديد يسلط الضوء على مقاومة عامة الناس الأقوياء، في وقت ينتشر فيه التسلّط في بلدان كثيرة.

ويتمحور فيلم «ميكي 17» الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل البريطاني روبرت باتينسون، على متطوّع شاب يشارك في برنامج استنساخ مستقبلي.

يتعرّض «ميكي» للإشعاع ويستنشق غازات سامة ويتم حقنه بلقاحات تجريبية، قبل أن يولد من جديد مرات عدة بفضل طابعة بشرية ثلاثية الأبعاد.

وقال «بونغ جون هو» خلال مؤتمر صحافي في سيئول قبل عرض أحدث أفلامه في كوريا الجنوبية: إنّها القصة التي أردت أن أرويها.