عرض «آليان إيرث» في ملتقى «كوميك كون»



واكب عدد كبير من محبي سلسلة أفلام «آليان» عرض الحلقة الأولى من مسلسل جديد مقتبس من العالم نفسه يحمل عنوان «آليان إيرث» خلال ملتقى «كوميك كون» في كاليفورنيا.

اختار مبتكر السلسلة نواه هاولي هذا الحدث الثقافي الشعبي السنوي الذي يقام في سان دييغو، لعرض الحلقة الأولى من مسلسله.

وقال هاولي: «إن هذا المسلسل هو بلا شك أعظم عمل أنجزته على الإطلاق». المخرج ريدلي سكوت هو المنتج التنفيذي للمسلسل الذي سيُعرض عبر منصات البث التدفقي في أغسطس المقبل.

وحضر العرض التقديمي الممثلون سيدني تشاندلر، وأليكس لوثر، وتيموتي أوليفانت، وبابو سيساي، وسامويل بلينكين.