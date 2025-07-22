21 فيلماً روائياً يتنافس على جوائز مهرجان البندقية فى دورته الـــ 82

1تشارك كوكبة من النجوم من أبرزهم جود لو وجورج كلوني وجوليا روبرتس وإيما ستون في الدورالــــ 82 لمهرجان البندقية السينمائي التي تقام من 27 غسطس إلى 6 سبتمبر، وفق لائحة الأفلام المختارة التي أُعلِنَت الثلاثاء.

وأوضح المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا في مؤتمر صحافي أن 21 فيلما روائيا طويلا تتنافس على جائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم، من بينها "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ويُفتتح المهرجان السينمائي الأقدم الذي أصبح محطة انطلاق نحو جوائز الأوسكار، بالعرض العالمي الأول لفيلم "لا غراتسيا" للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، ويؤدي ممثله المفضل توني سيرفيلّو دور البطولة في هذا الفيلم الذي أُبقيت تفاصيل قصته طي الكتمان.

وتتجه الأنظار إلى أحدث أعمال المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو وهو فيلم "فرانكنشتاين" من إخراج ماري شيلي وإنتاج "نتفليكس"، ويُتوقَع أن يحضر لمواكبة عرضه عدد من النجوم كأوسكار آيزك وجايكوب إلوردي وكريستوف والتز، وميا غوث.

ومن بين الأفلام الفرنسية الثلاثة المشاركة في المسابقة "ليترانجيه المقتبس بالأبيض والأسود من رواية ألبير كامو الشهيرة، وهو من إخراج فرنسوا أوزون ومن بطولة بنجامان فوازان، و"آ بييه دوفر للمخرجة فاليري دونزيلي، من بطولة باستيان بويون وفيرجيني لودوايان، ويدور حول مصور فوتوغرافي ناجح يتخلى عن كل شيء ليصبح كاتبا.

وفي القائمة أيضا فيلم أوليفييه أساياس (سيلس ماريا) "ذي ويزارد أوف ذي كرملين" المقتبس من رواية جوليانو دا إمبولي، من إخراج أوليفييه اساياس ومن بطولة الممثل البريطاني جود لو الذي "أدى دور فلاديمير بوتين بشكل رائع"، وفقا لألبرتو باربيرا.

وبدا ألبرتو باربيرا متأثرا جدا عند إعلانه عن فيلم "صوت هند رجب" الذي تتناول فيه المخرجة التونسية كوثر بن هنية قصة مقتل طفلة فلسطينية في السادسة من عمرها في قطاع غزة مطلع عام 2024 "كانت تحاول الهرب مع عائلتها خلال هجوم إسرائيلي".

وفي سن السابعة والخمسين، ستسير جوليا روبرتس للمرة الأولى على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية إذ يُعرض فيه خارج المسابقة فيلم التشويق "أفتر ذي هانت" الذي تؤدي فيه النجمة دور أستاذة جامعية تواجه فضيحة جنسية، وتولى إخراجه لوكا غوادانيينو.

وبفيلم "ديد مانز واير" الذي يُعرض خارج المسابقة أيضا ويتولى بطولته آل باتشينو، يعود المخرج الأميركي غاس فان سانت إلى مهرجان البندقية، بينما يُعرض لسيدريك جيمينيز فيلم الخيال العلمي السوداوي "شيان 51" من بطولة جيل لولوش ورومان دوري وأديل إكزارشوبولوس

.وتضم لجنة التحكيم التي يرئسها المخرج الأميركي ألكسندر باين المخرجين الفرنسي ستيفان بريزيه والإيراني محمد رسولوف والممثلتين الصينية تشاو تاو والبرازيلية فرناندا توريس