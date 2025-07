«سوبرمان» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

احتفظ فيلم «سوبرمان» بصدارة ترتيب الأفلام على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 57.3 مليون دولار، وفق تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

ولقي الجزء الجديد من سلسلة الأفلام عن البطل الخارق الشهير استحساناً نقدياً واسعاً، وتجاوزت الإيرادات الإجمالية لهذا الفيلم ذي الموازنة الضخمة من إنتاج «وارنر براذرز» و«دي سي ستوديوز» 400 مليون دولار منذ إطلاقه قبل أكثر من أسبوع (235 مليون دولار في أمريكا الشمالية و171 مليوناً عالمياً).

وبقي المركز الثاني في عطلة نهاية الأسبوع من نصيب «جوراسيك وورلد: ريبيرث» Jurassic World Rebirth، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، بإيرادات بلغت 23.4 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة «يونيفرسال» ويتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون في مركز بحثي تختبئ فيه ديناصورات معدّلة وراثياً على جزيرة مهجورة ضمن متنزّه «جوراسيك بارك» الأصلي.

وحلّ «آي نو وات يو ديد لاست سَمر» I Know What You Did Last Summer في المرتبة الثالثة في ترتيب شباك التذاكر في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13 مليون دولار، وهو تتمة لفيلم رعب من التسعينيات يتمحور على مجموعة من الأصدقاء يتشاركون سراً مروّعاً ويلاحقهم سفّاح.

وحصل على المركز الرابع «سمورفس» Smurfs، أحدث فيلم روائي طويل عن السنافر الزرقاء الصغيرة، وتؤدي فيها المغنية ريهانا بصوتها دور السنفورة، إذ بلغت إيراداته 11 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

وتراجَعَ إلى المركز الخامس فيلم «إف 1: ذي موفي» F1: The Movie، من بطولة براد بيت في دور سائق «فورمولا واحد» سابق يعود إلى حلبة السباقات، بإيرادات بلغت 9.6 ملايين دولار.

ورأى ديفيد غروس أن «البرمجة الحالية لدور السينما قوية، إذ تضم مجموعة واسعة من أفلام الأبطال الخارقين، والأكشن، والوحوش، والرعب، والرسوم المتحركة».