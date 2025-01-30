«تجربة ناروتـو» اليابانية تحتفي بفن الأنمي في دبي

تستضيف دبي معرض «تجربـة ناروتـو ذا غاليـري» الفعالية التي تقام أول مرة خارج اليابان احتفالاً بمرور أكثر من 20 عاماً على ظهور الأنمي العالمي «ناروتـو»، وسيحظى عشاق الأنمي في الشرق الأوسط بفرصة نادرة لتجربة العالم الأيقوني لبطل النينجا المفضل لديهم، وذلك مع انطلاق المعرض في دبي، حيث تستمر هذه التجربة الفريدة، القادمة من طوكيو حتى 6 أبريل الجاري بمركز مؤتمرات «ذا كونكورس» بالقرب من «دبي أوتليت مول»، لتكون المرة الأولى خارج شرقي آسيا التي يتم فيها الاحتفال بإرث هذا الأنمي المحبوب على هذا النطاق.

ومع شهرة دبي جسراً يربط بين الشرق والغرب، يعزز هذا الحدث مكانة المدينة مركزاً للتجارب الترفيهية المبتكرة والعالمية.

تجربة واقعية

وقال أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «أكيبـــا»: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع اللجنة التنفيذية لمعرض «تجربـة ناروتـو ذا غاليـري» لتقديم تجربة واقعية وأصلية في دبـي، حيث تلتزم كل من «مجموعة الأهلي» و«أكيبــا» تطوير مشهد الثقافة الشعبية في المنطقة، بدءاً من غربي آسيا إلى أفريقيا، وذلك مع تقديم تجارب وفعاليات ذات طابع خاص على مدار السنة، والاحتفال بمختلف الإبداعات الثقافية الشهيرة، هذا ويمثل انطلاق سلسلة فعالياتنا بدءاً بمعرض «تجربـة ناروتـو ذا غاليـري» أمراً مميزاً للغاية، حيث نحتفل بإرث سلسلة «ناروتــو» الذي يمتد عشرين عاماً بخلق تجربة مذهلة لمحبي الأنمي في المنطقة للتواصل مع تلك السلسلة الأيقونية على مستوى شخصي».

وتأخذ هذه التجربة التفاعلية المعجبين في رحلة فريدة عبر أشهر اللحظات والمواضيع والشخصيات في تلك السلسلة الأيقونية، حيث يضم معرض «تجربـة ناروتـو ذا غاليـري» مجسَّمات بالحجم الطبيعي نابضة بالحياة وأعمالاً فنية حصرية من الرسوم المتحركة، كما يوفر فرصة للدخول إلى عالم «ناروتو أوزوماكي» الآسر، بما في ذلك محتوى نادر من وراء الكواليس عن نشأة هذه السلسلة الشهيرة، فيمكن للزوار استرجاع كل لحظة من اللحظات الحاسمة في هذا الأنمي المحبوب في المعرض؛ بدءاً من المناظر الطبيعية المبهجة والنابضة بالحياة لقرية الورق المخفية (كونوهـا) إلى المعارك الملحمية التي لا تُنسى وصولاً إلى الصور الرائعة لجميع الشخصيات المحبوبة.

أعمال فنية

وتتضمن تجربة المعرض مصنوعات يدوية وأعمالاً فنية أصلية وهي عرض لمخططات ورسوم تصويرية ومواد لم يسبق رؤيتها من قبل تم استخدامها في صناعة السلسلة، وتم نقلها مباشرة من اليابان، إضافة إلى شاشات تفاعلية حيث يمكن للمعجبين من خلالها التفاعل مع المشاهد الأيقونية للسلسلة والانغماس في عالم «ناروتـو» الآسر عبر عروض فيديو ديناميكية يتم بثها على شاشات كبيرة وأجهزة عرض متعددة، كما يمكن لزوار الحدث التفاعل مع المشاهد الأيقونية الشهيرة، والمشاركة في عروض تفاعلية تغمرهم في عالم «ناروتـو» الساحر.

ويوفر المعرض منتجات حصرية: إصدارات محدودة من تذكارات «ناروتـو» ومنتجات حصرية؛ تجعل من المعرض وجهة لا بد من زيارتها لجميع عشاق الأنمي والرسوم المتحركة، كما يبرز معرض «تجربـة ناروتـو ذا غاليـري»، وهو حدث بارز لعشاق الأنمي في المنطقة، التأثير العالمي للأنمي الياباني وانتشاره الواسع، في ظل جاذبيته الثقافية العابرة للحدود.