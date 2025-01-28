«فلايت ريسك» يتصدر شباك التذاكر في صالات أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الحركة الجديد «فلايت ريسك» للممثل والمخرج ميل غيسبون شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حيث حقق 12 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، على ما قال محللون متخصصون في القطاع أول من أمس.

يشارك في بطولة الفيلم الذي أنتجته «لاينزغايت»، كل من مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس، وتدور القصة حول مسؤول أمريكي ينقل رجل عصابات تحول إلى مخبر عبر البرية في ألاسكا. وتشهد الرحلة اضطرابات عندما تُكشف الدوافع الخفية للطيار.

المركز الثاني

وتراجع فيلم «موفاسا ذي لاين كينغ» من إنتاج شركة ديزني إلى المركز الثاني، حاصداً 8,7 ملايين دولار. وبلغت إيراداته المحلية 221,1 مليون دولار، فيما حقق 405 ملايين دولار من مبيعات التذاكر في الخارج.

كما تراجع الفيلم الكوميدي «وان أوف ذم دايز» من إنتاج شركة سوني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة «سونيك ذي هيدجهوغ 3» من إنتاج شركة باراماونت بالمركز الرابع، مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة له.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة «موانا 2» من إنتاج ديزني بالمركز الخامس. وحقق الفيلم 4,3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع التاسعة له، ومن المتوقع أن يصبح قريباً تاسع أكثر فيلم رسوم متحركة تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، وفق مجلة «هوليوود ريبورتر».