«إميليا بيريز» الأوفر حظاً في «جوائز سيزار»

بعد النجاح الكبير في ترشيحات جوائز الأوسكار، أصبح فيلم «إميليا بيريز» للمخرج جاك أوديار من بين الأعمال الأوفر حظاً في الترشيحات المرتقبة لجوائز سيزار، والتي من المتوقع أن تُعلن بعد غد الأربعاء، في نهاية عام مزدهر للسينما الفرنسية.

ومن المقرر أن تكشف أكاديمية السيزار، عن أسماء المرشحين في كل فئة من الفئات الـ24، قبل شهر واحد من حفلة توزيع جوائز سيزار بنسختها الخمسين.

تُعقد توقعات كبيرة على جاك أوديار (72 عاماً)، وفيلمه الاستعراضي باللغة الإسبانية «إميليا بيريز». وقد حطم الرقم القياسي لعمل غير ناطق باللغة الإنجليزية بحصوله على 13 ترشيحاً لجوائز الأوسكار.