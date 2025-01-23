القرية العالمية تحتفي في دبي بمسيرة شاروخان الإبداعية

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستضافة أسطورة بوليوود شاروخان، يوم الأحد المقبل (26 يناير 2025)، على مسرحها الرئيسي.

إذ تقام الفعالية احتفاءً بمسيرة شاروخان السينمائية المتميزة التي تمتد على مدار 29 عاماً، حيث تتزامن مع الإنجاز الكبير الذي حققته القرية العالمية بتنظيم 29 موسماً ناجحاً.

ودعت القرية محبي «ملك بوليوود» إلى الحرص على حضور الأمسية التي ستكون مبهرة بكل المعايير، إذ تتيح لهم فرصة رؤية نجمهم المحبوب والمساهمة بتقدير إرثه السينمائي النوعي.

وتبرز الوجهة من خلال هذه الفعالية الرئيسية، أهم إنجازات النجم الكبيرة عبر تسليط الضوء على أفلامه المتميزة التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته السينمائية.

وسيحظى الضيوف بفرصة لقاء شاروخان، واسترجاع أجمل الذكريات المرتبطة بأفلامه، إلى جانب مشاهدة عروضه الراقصة على المسرح مباشرة. كما تشمل برامج الحدث مفاجآت مشوقة، وألعاباً تفاعلية، ومسابقات تركّز على المعلومات العامة عن شاروخان وأفلامه، وغيرها من الأنشطة التي ستضفي أجواء رائعة على الأمسية التي ستبدأ في الساعة الـ 8:30 مساءً.

مكانة

ويتميز شاروخان ببصمته الفريدة في عوالم صناعة السينما العالمية، ولديه رصيد ضخم من الأعمال السينمائية الشهيرة التي حفرت في ذاكرة الجمهور، ومن أبرزها: «دلوالي دولهانيا لا جاينغي» و«ماي نيم إز خان» و«تشيناي إكسبرس» و«باثان».

وتأتي مشاركته المرتقبة في القرية العالمية ضمن التزام الوجهة باستضافة النجوم العالميين عبر تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتقديم أرقى تجارب الترفيه التي تلبّي اهتمامات الضيوف وثقافاتهم المتنوعة عند زيارتهم إلى الوجهة المفضلة للثقافة والترفيه في المنطقة.

جدير بالذكر أن حضور الفعالية عند المسرح الرئيسي مشمول في تذكرة دخول القرية العالمية التي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق أو من خلال شبابيك التذاكر الموجودة عند بوابات دخول القرية العالمية الشهيرة.