الأفلام الروسية تتصدر في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بالصين

حققت مجموعة من الأفلام الروسية، نجاحات نوعية، أخيراً، في فعاليات المهرجان الدولي لأفلام الأطفال، الذي أُقيم في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، إذ فازت، حسب «روسيا اليوم»، أربعة أفلام روسية، من بينها فيلمان روائيان وفيلمان للرسوم المتحركة، وفقاً لما أفادت به اللجنة المنظمة للمهرجان.

وقالت ممثلة اللجنة المنظمة، تشانغ فنغنا، إن البرنامج الرئيسي للمهرجان تضمّن فيلمين روائيين من روسيا. أولهما فيلم «السفينة الطائرة» من إخراج إيليا أوشيتل (2024)، والذي نال جائزة أفضل إخراج لفيلم أطفال، وثانيهما فيلم «اللاعب الاحتياطي» من إخراج بيوتر زابيلين (2017)، الذي حصل على جائزة «الفيلم المتميز».

بالإضافة إلى ذلك، فاز فيلمان روسيان في فئة أفلام الرسوم المتحركة: «البطاريق» من إخراج أناستاسيا سوكولوفا (2022) كأفضل فيلم رسوم متحركة روائي قصير. وفيلم «البنطال الأزرق» من إخراج أليكسي كاراييف (2021) جائزة أفضل إخراج لفيلم رسوم متحركة قصير.

«يُقام مهرجان أفلام الأطفال في مكاو للعام الثاني على التوالي. إنه مهرجان جديد تماماً، لكنه يتطور بسرعة كبيرة. ويضم مهرجان هذا العام أكثر من 400 فيلم من أكثر من 30 دولة حول العالم».