«موفاسا» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

استعاد فيلم «موفاسا: ذي لاين كينغ» صدارة ترتيب شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، عقب عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويُتوقَع أن يحقق الفيلم التحريكي الفائق الواقعية 15.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي إيرادات عروضه المستمرة منذ خمسة أسابيع في الولايات المتحدة وكندا إلى نحو 210 ملايين دولار.

وكان فيلم الحركة «دِن أوف ثيفز 2: بانتيرا» انتزع الصدارة من «موفاسا» الأسبوع الفائت.

ويحلّ في المركز الثاني في الترتيب الجديد الفيلم الكوميدي الذي انطلقت عروضه الجمعة «ون أوف ذيم دايز» من بطولة المغنية الأمريكية سزا.

وحقق هذا الفيلم الذي بلغت ميزانيته 14 مليون دولار أداء أفضل بين الجمعة والأحد من «موفاسا» الذي أنتجته «ديزني» بموازنة ضخمة بلغت 200 مليون دولار، ولكن من المتوقع أن تتفرمل إيراداته ليبلغ مجموعها 14 مليون دولار، وفقاً للشركة المتخصصة. وكان المركز الثالث من نصيب فيلم آخر بدأت عروضه الجمعة هو «وولف مان» للمخرج الأسترالي لي وانيل. ويُتوقع أن تصل حصيلة مبيعات تذاكر فيلم الرعب هذا إلى 12 مليون دولار خلال أيامه الأربعة الأولى في دور العرض.

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 3» الذي قدرت إيراداته خلال عطلة نهاية الأسبوع بنحو 10.3 ملايين دولار، وبنحو 218 مليون دولار في خمسة أسابيع.

وحصل على المركز الخامس فيلم «ماوانا 2» بإيرادات بلغت 8.4 ملايين دولار.