تصوير مسلسل «هاري بوتر» مع بطل جديد

كشفت «وارنر براذرز ديسكفري»، أول من أمس، عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسلها الجديد من سلسلة «هاري بوتر»، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل الأسكتلندي الشاب دومينيك ماكلولين، بدلاً من دانيال رادكليف.

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الإعلام والترفيه وعدت قبل عامين بإطلاق مسلسل «هاري بوتر»، الذي سيمتد عرضه على «عشر سنوات»، وستكون كاتبة العمل الأصلية جاي كاي رولينغ المنتجة التنفيذية للعمل. بدأ التصوير، الاثنين، في استوديوهات «ليفزدن» في المملكة المتحدة، ومن المقرر عرض المسلسل في عام 2027.

وكان دانيال رادكليف جسّد شخصية الساحر الشاب في الجزء الأول من الأفلام المقتبسة من روايات رولينغ، «Harry Potter and the Sorcerer›s Stone»، وأصبح وجه السلسلة. وأعلنت قناة «وارنر براذرز ديسكفري» أن دومينيك ماكلولين سيجسد الشخصية الأيقونية، وذلك عبر نشر صورة للممثل الشاب وهو يحمل كلاكيت مخصصاً للمشهد الأول دُوّن عليه تاريخ 14 يوليو 2025.

ويتولى إخراج المسلسل البريطاني مارك ميلود، الذي سبق أن أخرج فيلم «ما هو رقمك؟» عام 2011 وأخيراً «المنيو» سنة 2022، وهو فيلم يتناول قطاع الأطعمة الفاخرة. وبين هذين الفيلمين أخرج حلقات من مسلسل «غايم أوف ثرونز».