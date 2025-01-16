«كونكلايف» و«إميليا بيريز» يتصدران ترشيحات «بافتا السينمائية»

تصدر فيلم التشويق «كونكلايف»، والفيلم الغنائي «إميليا بيريز» للمخرج الفرنسي جاك أوديار، الترشيحات لجوائز بافتا السينمائية البريطانية التي توزّع في 16 فبراير المقبل في لندن.

وحصل «كونكلايف» للمخرج الألماني إدوارد برغر على اثني عشر ترشيحاً، تلاه «إميليا بيريز» بأحد عشر. أما «ذي بروتاليست» الذي يؤدي فيه أدريان برودي دور مهندس معماري ناج من الهولوكوست فرُشح في تسع فئات.

وجاءت هذه القائمة التي أُعلنت أمس، والتي تشكّل مؤشراً يسبق الترشيحات لجوائز الأوسكار، لتؤكد أن «إميليا بيريز» من بين الأوفر حظاً في السباق إلى الأوسكار بعد أن حصد أربعاً من جوائز غولدن غلوب في مطلع يناير الجاري.

ورُشّح «كونكلايف»، الذي يتناول صراعات السلطة أثناء انتخاب بابا جديد في الفاتيكان، لجوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل للبريطاني رالف فاينز، وأفضل مخرج لإدوارد برغر، الذي سبق أن حصد عدداً من مكافآت بافتا قبل عامين عن فيلمه «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس».

وضمّت قائمة ترشيحات بافتا فيلم «أنورا»، الذي ينافس على سبع جوائز بعدما نال السعفة الذهبية في مهرجان كان. وكان لفيلم «ويكد» نصيب مماثل من الترشيحات.

وبين المتنافسين على جائزة بافتا لأفضل إخراج امرأة وحيدة هي الفرنسية كورالي فارجا عن فيلمها «ذي سبستنس».