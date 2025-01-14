فيلم «دان أوف ثيفز 2: بانتيرا» يتصدر ترتيب شباك التذاكر

تصدر فيلم «دان أوف ثيفز 2: بانتيرا» ترتيب شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يمثل عودة المحقق «بيغ نيك» ورجل العصابات «دوني» إلى الشاشة الكبيرة، عائدات بـ15.5 مليون دولار.

وفي فيلم الحركة هذا، يواصل الممثل جيرارد بتلر بحثه عبر أوروبا عن أو ساي جاكسون جونيور، المتورّط هذه المرة في تجارة الماس ومافيا «بانثر». وتراجع إلى المركز الثاني فيلم «موفاسا: ذي لاين كينغ» من إنتاج شركة ديزني، محققاً عائدات بـ13.2 مليون دولار. وبعد انطلاقة مدوية في الأسبوع الماضي، يواصل الفيلم أداءه الجيد في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 3» من إنتاج «براماونت بيكتشرز»، مع إيرادات بلغت 11 مليوناً.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «نوسفيراتو» الذي تتولى البطولة فيه الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز ديب، إذ تؤدي دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء.

وحقق الفيلم الذي شارك فيه أيضاً الممثلان نيكولاس هولت ووليم دافو، 6.8 ملايين دولار. وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «موانا 2» من إنتاج شركة «ديزني»، والذي يمثل عودة بطلته البولينيزية إلى الشاشة، وقد حقق 6.5 ملايين دولار.