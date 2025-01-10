«المرموم: فيلم في الصحراء».. سينما وموسيقى ومطابخ متعددة الثقافات

تواصل النسخة الرابعة من «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء»، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في محمية المرموم الصحراوية، فعالياتها الهادفة إلى تطوير صناعة السينما المحلية، وتحفيز صناع الأفلام الرواد والناشئة على التعبير عن رؤاهم وعرض أعمالهم وإنتاجاتهم أمام الجمهور.

ويشهد المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، عرض أكثر من 80 فيلماً روائياً، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من العروض الموسيقية وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والحوارية بمشاركة نخبة من المخرجين والفنانين والخبراء في صناعة السينما.

عروض متنوعة

وخلال زيارة إلى المهرجان، الذي يستمر حتى الأحد 12 يناير، ويرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع»، اطلعت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على ما يتضمنه من جداريات وتركيبات من إبداع الفنانين غالب حويلة وعبدالله لطفي وميخائيل أنتيكوف، وأعمال فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأجنحة المخصصة للورش والجلسات والأنشطة التفاعلية، واطلعت على ما تقدمه من برامج مخصصة لصناع الأفلام والزوار من العائلات والأطفال، والتقت عدداً من الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام.

وعلى مدار فترة انعقاده، يقدم المهرجان لزواره سلسلة من الحفلات الغنائية بمشاركة نخبة من أصحاب المواهب والفنانين، من أبرزهم مريم العبدولي، وعلياء الشامسي، وجابر المازمي، وعمر باوزير، وناصر أمير، ومريم الشامسي، وناصر أمير، وسيف العلي، وناصر العبدولي، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض التراثية والموسيقية الحية، التي تعكس تنوع وثراء المشهد الفني المحلي.

نكهات إماراتية

في المقابل، سيحظى عشاق الطعام بفرصة الاستمتاع بقائمة متنوعة من المأكولات المحلية التقليدية والعالمية، التي يتم تقديمها من خلال مجموعة من العلامات التجارية المعروفة، من بينها مطعم «بريستو»، الذي أسسته الشيف ميثاء ورشو لتقديم مجموعة من الأطباق التي تعكس ثراء المطبخ المحلي، فيما يتيح مطعما «PDL كوفي كو» و«غراين كافيه» لمحبي القهوة فرصة الاستمتاع بتناولها في أجواء حيوية نابضة بالحياة، بينما يقدم المطعم البيروفي «ماتشو بيتشو» تجربة طعام مميزة تجمع بين المكونات البيروفية التقليدية، كما يمكن لرواد الحدث تذوق النكهات الإماراتية التي يقدمها مطعم «استكانة شاي»، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات الخفيفة التي يقدمها مطعم «أبتيتيود»، إلى جانب متابعة عروض الطهي المباشر التي تقدمها نخبة من الطهاة الذين يعملون لدى «جاثر أون»، كما تقدم الشيف حنان الدولة، العديد من المأكولات الشعبية، إضافة إلى تقديم المأكولات خلال حفل العشاء لكبار الشخصيات.