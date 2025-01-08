30 جلسة وورشة عمل في «المرموم: فيلم في الصحراء 4»

سلسلة من الندوات وورش العمل التفاعلية المميزة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لزوار النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية حتى 12 يناير الحالي، ويأتي المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، في سياق التزامات الهيئة الهادفة إلى توفير منصة مبتكرة تُمكّن أصحاب المواهب وصنّاع الأفلام من استكشاف آفاق جديدة في قطاع السينما وتتيح لهم الفرصة لتقديم أعمالهم الإبداعية، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع محلياً، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويتضمن برنامج المهرجان الذي يرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع» أكثر من 30 جلسة وورشة عمل مميزة، من أبرزها جلسة بعنوان «صناعة الأفلام الوثائقية» وفيها تتناول المخرجة والشاعرة نجوم الغانم أساليب صناعة وإنتاج الأفلام الوثائقية وما تتطلبه من قدرة عالية على التحمل، ويوضح المخرج طلال المحمود في جلسة «إعداد مسودة النص والأفكار»، أهمية المسودة السينمائية كأساس لصناعة كل قصة وفكرة ونص سينمائي، من الورق وصولاً إلى التنفيذ، ويضيء المخرج هاني الشيباني في جلسة «الإخراج السينمائي» على أساسيات الإخراج للمبتدئين، والخطوات اللازمة للانتقال إلى مرحلة الاحتراف.

جلسات ونقاشات

ويعرض سالم الجنيدي في جلسة «التعامل مع المنصات الرقمية» مجموعة من الأفكار التي تتناول أهمية الإلمام بمعايير وأسس المنصات الرقمية قبل تقديم الأفلام، وتتحدث مريم السركال في جلسة «أساسيات قبول المهرجانات للأفلام» عن أهم المعايير التي تحدد شروط قبول الأفلام وتأهلها للفوز بالجوائز في المهرجانات السينمائية، فيما يستعرض المخرج حسين الأنصاري في جلسة «إنتاج الأفلام منخفضة التكلفة»، أبرز الحلول لإنتاج الأفلام بأقل تكلفة، كما يتضمن البرنامج جلسة «الرسوم المتحركة الآن ومستقبلاً مع الذكاء الاصطناعي» والتي يشرف عليها بيتر تشانثاناكون، إضافة إلى ندوة «هنا هناك أسود» ويُقدمها الدكتور يوانيس جالانوبولوس بابافاسيليو، ووريكاردو براغانكا، وكذلك ندوة حول «التأليف السينمائي» يشرف عليها سلطان دافون.

من جهة أخرى، يشهد المهرجان عقد سلسلة من ورش العمل التي تتميّز بتنوّعها وتعدد موضوعاتها، حيث يستعرض هاني الغص في ورشة عمل «صناعة المحتوى السينمائي» كيفية إنتاج المحتوى السينمائي باستخدام الهواتف المحمولة، بينما تشرح فرح خير ضمن ورشة «المكياج السينمائي» أساسيات المكياج السينمائي المُحترف والخدع السينمائية.

وتتضمن أجندة مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» مجموعة ورش عمل مخصصة للأطفال، تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية في مجالات مختلفة.

تمكين وتحفيز

وفي هذا السياق، أشارت ميثاء علي البلوشي، مدير مشروع مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» إلى حرص «دبي للثقافة» على تهيئة بيئة مُحفّزة قادرة على تمكين أصحاب المواهب وتعزيز قدراتهم في مجالات السينما والفنون، وقالت: «تُعد ورش العمل والأنشطة التفاعلية التي يُقدمها الحدث فرصة لكافة أفراد المجتمع لاكتشاف شغفهم بالفن السينمائي، وتنمية مهاراتهم عبر تعلم مهارات جديدة تمكنهم من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم الفنية، ما يسهم في تأسيس أجيال مُبدعة قادرة على النهوض بصناعة السينما المحلية، وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي العالمي».