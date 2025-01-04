رحيل الكاتب البريطاني الشهير ديفيد لودج

غيّب الموت عن 89 عاماً الكاتب البريطاني ديفيد لودج، بحسب الدار الناشرة لأعمال المؤلّف الذي عرف خصوصاً بثلاثية يتناول فيها بسخرية الأوساط الأكاديمية.

وكتبت المسؤول عن دار النشر ليز فولي في بيان أن «مساهمة (لودج) في الثقافة الأدبية كانت ضخمة، سواء من خلال أعماله النقدية أو من خلال رواياته البارعة والشهيرة التي سبق أن أصبحت كلاسيكيات». ونقل بيان دار «بنغوين راندوم هاوس» عن أبناء الراحل أنهم «فخورون جداً بإنجازاته والمتعة التي وفرتها أعماله وخصوصاً الروائية منها للكثير من الناس».

ولد ديفيد لودج في 28 يناير 1935، أي قبل سنوات من الحرب العالمية الثانية، وهو ما كان يعتبره بأسلوبه اللاذع وقتاً «ملائماً نوعاً ما» لولادة كاتب مستقبلي في إنجلترا.