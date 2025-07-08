أبرز 5 أفلام في صدارة شباك التذاكر

سحق «جوراسيك وورلد ريبرث» الأفلام المنافسة له في ترتيب شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة، وتصدر الجزء الأحدث من سلسلة الأفلام الناجحة عن الديناصورات الترتيب محققاً إيرادات ضخمة بلغت 91,5 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة «يونيفرسال»، ويتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون في مركز بحثي، تختبئ فيه ديناصورات معدّلة وراثيا على جزيرة مهجورة، ضمن مدينة ملاهي «جوراسيك بارك» الأصلية.

أما فيلم «إف 1»، الذي أنتجته «أبل» و«وارنر براذرز»، ويؤدي فيه براد بيت دور سائق في سباقات الفورمولا 1، فتراجع إلى المركز الثاني، مكتفياً بإيرادات بلغت 26,1 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب «هاو تو تراين يور دراغون» العائلي، الذي أعاد صوغ فيلم رسوم متحركة من عام 2010، وحقق 11 مليون دولار.

وفي المركز الرابع فيلم «إيليو» الذي يتناول قصة صبي صغير تعتقد كائنات فضائية خطأ بأنه سفير للأرض بين المجرات، بإيرادات بلغت 5,7 ملايين دولار.

واحتفظ فيلم الأحياء الأموات «توينتي إيت ييرز لايتر» لداني بويل بالمركز الخامس.