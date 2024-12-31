«موفاسا» و«سونيك» يتنافسان على صدارة شباك التذاكر

منافسة قوية شهدها شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال أسبوع عيد الميلاد بين فيلم «موفاسا: ذي لاين كينغ» لـ«ديزني» و«سونيك ذي هيدجهوغ 3» لـ«براماونت بيكتشرز»، خلال أسبوع عيد الميلاد، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحل فيلم «موفاسا: ذي لاين كينغ» الذي يتناول قصة حياة والد سيمبا، في المركز الأول على مدى خمسة أيام - من الأربعاء إلى الأحد - محققاً إيرادات قدرها 63,8 مليون دولار. أما فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 3» فحقق عائدات بـ59,9 مليون دولار خلال هذه الأيام الخمسة.

وتقدّم هذا العمل على فيلم «ديزني» خلال عطلة نهاية الأسبوع التقليدية، أي من الجمعة إلى الأحد، مع إيرادات بـ38 مليوناً مقابل 37,1 مليوناً لـ«موفاسا».