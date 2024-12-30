منزل فيلم «هوم ألون» الشهير للبيع بسعر 5.25 ملايين دولار

تصدر العقار الذي استضاف فيلم العطلة الشهير «هوم ألون» عناوين الأخبار العام الماضي، بعد طرحه للبيع بسعر بلغ 5.25 ملايين دولار، وقد صمم العقار، حسب «سي إن إن بالعربي»، مع خمس غرف نوم وستة حمامات، على الطراز الجورجي، وبني في عام 1921، بمساحة كبيرة لاستيعاب مثل هذا المرح في الفيلم الشهير، الذي عُرض في عام 1990.

وقام ماكولي كولكين، وهو صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، ببطولة الفيلم الكلاسيكي لعيد الميلاد، بدور كيفن مكاليستر، الذي أُجبر على الدفاع عن نفسه، بعد أن تركته عائلته عن طريق الخطأ في المنزل خلال موسم العطلات، بينما تقضي عائلة كيفن إجازتها في باريس، يستمتع بالحياة بمفرده في المنزل الفخم، ولكن عندما يسمع أن اللصوص يخططون لسرقة المنزل ينصب لهم الفخاخ. وخضع المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone لأعمال إضافية، لكنه حافظ على مظهره التاريخي.

وقالت مجموعة Dawn McKenna Group عبر الإنترنت، إن المنزل المعروض للبيع يقع في وينيتكا بولاية إلينوي، و«يجسد» الهندسة المعمارية الكلاسيكية لضواحي شيكاغو.