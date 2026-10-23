تجارب سينمائية نوعية في دبي تضم الترفيه والقصص والجلسات الاجتماعية



تحضر عوالم الابتكار والتجديد في دبي، ضمن المجالات المتنوعة، ويغدو لكل ميدان إبداعي سمة تجديد وتنويع لافتة، تضفي لمحات تميز على تجارب الفن والترفيه في المدينة.

ومن بين ذلك تجارب السينما، فإضافة إلى ابتكار دبي للسينما في الهواء الطلق، ها هي تتيح تجارب أغنى جديدة، مع مفهوم جديد لمتابعة الأفلام، بينما يكون بمقدور العائلات تناول الطعام والتمتع بألوان الترفيه، للصغار وسواهم، ذلك ضمن مساحة اجتماعية واحدة، تتهيأ في روكسي سينما بموقعها في ذا بيتش جيه بي آر، من خلال موفي كلوب، الذي صمم ليتجاوز تجربة السينما التقليدية، ويمكن الضيوف من زيارته دون الحاجة إلى حجز تذكرة من روكسي سينما، حيث يجدون مساحة مريحة للاجتماع وتناول الطعام والاستمتاع بالمشروبات وتبادل الأحاديث، سواء كانوا في طريقهم لمشاهدة فيلم أو يبحثون ببساطة عن مكان لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.



وتجمع التجربة بين قائمة متكاملة من الأطعمة والمشروبات، والأجواء الاجتماعية المريحة التي تناسب مختلف المناسبات، بدءاً من اللقاءات العفوية وجلسات المشروبات بعد العمل، وصولاً إلى السهرات مع الأصدقاء والمناسبات الخاصة.



ولإضفاء مزيد من التنوع على التجربة، سيستضيف موفي كلوب برنامجاً منتظماً من الفعاليات والعروض الترفيهية، بما فيها العروض الحية والأمسيات الموضوعية والفعاليات الموسمية، ما يمنح الضيوف أسباباً جديدة لزيارته على مدار العام.