«أبوظبي للغة العربية» ينظم برنامجاً لتحويل النصوص أعمالاً سينمائية وتلفزيونية

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية برنامجاً مكثفاً مخصصاً للمواهب الإماراتية، يتضمن ورش عمل متخصصة في تحويل النصوص الأدبية واقتباس التراث السردي لتطويرها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي، علماً بأن باب تلقي طلبات الاشتراك كان قد فتح مطلع شهر سبتمبر الجاري.

ويهدف البرنامج في نسخته الأولى إلى الارتقاء بالمشاريع المشاركة نحو مراحل تطوير متقدمة، تتوج بإعداد خطة عمل مكتوبة وملف مشروع متكامل، فضلاً عن إكساب المشتركين مهارات بناء المشاريع الفنية المنسجمة مع السياق الثقافي المحلي، مع التركيز على تحويل النصوص إلى مسلسلات وأفلام تستمد ركيزتها الأساسية من التراث.

وتتوزع ورش العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ يشمل الأول التراث السردي الإماراتي والخليجي بما يتضمنه من أدب شعبي، وشعر نبطي، وحكايات البحر والغوص، وأدب الملاحة.

ويتناول المحور الثاني الكلاسيكيات العربية كالسير الشعبية، و«ألف ليلة وليلة»، والمقامات، والأدب العربي الكلاسيكي، فيما يركز المحور الثالث على الكلاسيكيات العالمية التي انتهت حقوق ملكيتها الفكرية، مع توظيف وتنمية الحس الدرامي فيها.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن مساعي مركز أبوظبي للغة العربية لتمكين اللغة العربية، وتشجيع المبدعين من مواطني دولة الإمارات على اقتحام مجالات فنية نوعية تسهم في صقل مهاراتهم في كتابة السيناريو وتحويل النصوص المقروءة إلى أعمال مرئية بملكية فكرية مستدامة، بما يؤسس لسردية بصرية إماراتية وعربية متجددة تدعم مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للثقافة والابتكار، وتبرز دورها الجوهري في صون الهوية الوطنية.