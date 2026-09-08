عرض عالمي أول ناجح لـ «البرّانية» في «فينيسيا السينمائي الدولي»

شهد فيلم «البرّانية»، أول أفلام الكاتبة والمخرجة المصرية - الهولندية أشجان الهمص، الروائية الطويلة، عرضاً عالمياً أول ناجحاً، أخيراً.

ضمن برنامج أيام المؤلفين (Giornate degli Autori / Venice Days) في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بحضور المخرجة، والمنتج فرانك هوفه، وبطلة الفيلم ريم عامر.

والفيلم من بطولة الممثلة المصرية ريم عامر، ومن إنتاج فرانك هوفه من شركة BALDR Film التي تتخذ من أمستردام مقراً لها.

ويأخذ «البرّانية» المشاهد إلى قلب الريف المصري في حكاية حميمة عن الأسرة والأرض والهوية والتحولات الاجتماعية. تدور الأحداث حول أمل، وهي امرأة حامل تعيش مع عائلتها في قرية البرّانية خارج القاهرة.

تتغير تفاصيل حياتهم اليومية، التي تجمع بين الفوضى والدفء، عندما يُعرض عليهم بيع أرض العائلة. ومع بداية احتدام النقاشات وظهور الخلافات، تجد أمل نفسها أمام سؤال يتعلق بمستقبلها والحياة التي اعتادت عليها.

ويزداد هذا الصراع مع وصول ابنة عمها رانيا من القاهرة، حاملة معها صورة مختلفة عن حياة المدينة والاستقلال ووسائل التواصل الاجتماعي، لتبدأ أمل في التفكير في احتمال حياة أخرى خارج القرية.

ومن الخيارات الفنية اللافتة في الفيلم استعانة أشجان الهمص بأفراد من عائلتها للمشاركة في العمل، مستفيدة من الروابط الحقيقية التي تجمعهم أمام الكاميرا. وتقف ريم عامر إلى جانبهم باعتبارها الممثلة المحترفة الوحيدة في الفيلم، حيث تؤدي شخصية أمل.