عرض عالمي أول ناجح لفيلم حوار مع البحر بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

شهد فيلم حوار مع البحر للمخرج مؤيد عليان عرضاً عالمياً أول ناجحاً يوم الاثنين الفائت بقسم Spotlight في الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر، وذلك بحضور المخرج، والمنتج رامي عليان، وعدد من طاقم التمثيل وهم الممثل الكبير كامل الباشا، وعامر حليحل وبهيرة العباسي.

ويلي هذا عرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن قسم Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي (10-20 سبتمبر).

والفيلم من تأليف وإنتاج مؤيد عليان ورامي عليان، وإخراج مؤيد عليان، وبطولة كامل الباشا وعامر حليحل وبهيرة العباسي وماريا زريق وربى بلال وهيثم العمري.

الفيلم من تصوير لورينزو كاساديو فانوتشي، ومونتاج ماتيو فاسيندا، وصوت محمد شالودي، وموسيقى فابيان فان إيك.

وأنتجت الفيلم شركة PalCine Productions (مؤيد عليان ورامي عليان)، وشارك في إنتاجه كل من KeyFilm وصندوق البحر الأحمر وشركة Metafora Production.

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