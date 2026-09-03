مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب ينطلق 25 أكتوبر

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، تنطلق النسخة الـ13 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2026 في سيتي سنتر الزاهية وبيت الحكمة بالشارقة، حيث تحتفي هذا العام بإيطاليا ضيف شرف لتأخذ جمهور المهرجان من الأطفال والشباب في رحلة للتعرّف إلى إرثها السينمائي والثقافي العريق.

وتحفل فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2026، الذي تنظمه مؤسسة «فن»، بالسينما والإبداع والتبادل الثقافي، حيث يجمع المهرجان جمهوره حول باقة من الأفلام الدولية والعربية والتجارب التفاعلية والفرص التي تتيح لهم التواصل مع صُنّاع الأفلام ورواة القصص والتعرّف إلى رؤى وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وذلك استكمالاً لمسيرة تمتد لأكثر من عقد في دعم السينما الموجهة للأطفال والشباب وتلك التي يصنعونها بأنفسهم.

ويشكّل الاحتفاء بإيطاليا ضيف شرف أحد أبرز محاور دورة 2026 حيث يسلّط المهرجان الضوء على دولة تركت بصمتها على تاريخ السينما العالمية عبر أجيال متعاقبة ويمنح هذا الاحتفاء الجمهور من الأطفال والشباب فرصة لاكتشاف فنون السرد والثقافة الإيطالية من خلال السينما إلى جانب فتح آفاق أوسع للتبادل الإبداعي بين دولة الإمارات وإيطاليا والمجتمع السينمائي الدولي.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، إن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وهو دعم يعكس إيمان الشارقة الراسخ بأهمية الاستثمار في الأطفال والشباب وتمكينهم من أدوات المعرفة والإبداع وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعبير عن أنفسهم واكتشاف العالم من حولهم.

وأوضحت أن السينما تمنح الأطفال والشباب فرصة لرؤية العالم بعيون مختلفة وتفتح أمامهم نوافذ على ثقافات وأفكار وتجارب جديدة وتشجّعهم في الوقت ذاته على التفكير بإبداع وصناعة قصصهم الخاصة، وقال: نطمح في كل دورة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب إلى توفير مساحة تتيح لجمهورنا الصغير أن يكتشف ويتساءل ويتخيّل ويستلهم.

وتحول النسخة الـ13 من المهرجان أروقة سيتي سنتر الزاهية على مدى ثمانية أيام إلى ملتقى للسينما والثقافة وإبداعات الأطفال والشباب بما يعزز مكانة الشارقة وجهةً إقليمية رائدة للفنون والثقافة والمبادرات التي تحتفي بالأجيال الجديدة وتمكّنها.