«حوار مع البحر» في عرض عالمي أول بـ«فينيسيا السينمائي»

يستعد فيلم "حوار مع البحر" للمخرج مؤيد عليان لعرضه العالمي الأول ضمن قسم Spotlight في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (2 - 12 سبتمبر)، على أن يواصل رحلته الدولية بعرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن قسم Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (10 - 20 سبتمبر).

يقدّم فيلم "حوار مع البحر" تجربة سينمائية تتجاوز الإطار التقليدي للحكاية، ليغوص في أعماق النفس البشرية، حيث تتقاطع الأسئلة الوجودية مع مشاعر الفقد والبحث عن المعنى. ومن خلال سرد هادئ ومشحون في آن، يرسم الفيلم ملامح شخصية تواجه ماضيها، وتحاول إعادة ترتيب علاقتها بالعالم من حولها.

الفيلم من تأليف وإنتاج مؤيد عليان ورامي عليان، وإخراج مؤيد عليان، ويشارك في بطولته كامل الباشا، عامر حليحل، بهيرة العباسي، ماريا زريق، ربى بلال، وهيثم العمري. ويتولى التصوير السينمائي لورينزو كاساديو فانوتشي، والمونتاج ماتيو فاسيندا، وتصميم الصوت محمد شالودي، والموسيقى فابيان فان إيك.

ويُعد "حوار مع البحر" إنتاجاً مشتركاً بين فلسطين وهولندا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج شركة PalCine Productions، وبمشاركة KeyFilm وصندوق البحر الأحمر وشركة Metafora Production. وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، في حين تتولى MAD World مبيعاته عالمياً، باستثناء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. كما حظي الفيلم بدعم عدد من الجهات من بينها صندوق هوبرت بالس، وصندوق هولندا للأفلام، وصندوق البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام.

