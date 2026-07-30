«الساموراي والسجين» بدور السينما الجمعة

حظي فيلم «الساموراي والسجين» للمخرج الياباني كيوشي كوروساوا، الذي يبدأ عرضه في نيويورك ولوس أنجلوس الجمعة ( 31 يوليو) على أن يتسع نطاق عرضه لاحقاً إلى عدد من المدن الأمريكية الكبرى خلال أغسطس، باستقبال حافل في عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي في مايو.

ويبدو أن الفيلم في طريقه لأن يصبح أكثر أعمال كوروساوا شعبية حتى الآن، إذا كان الاستقبال الذي حظي به في اليابان مؤشراً على ذلك.

ويعد هذا إنجازاً كبيراً لمخرج يضم سجله عشرات الأعمال التي نالت تقديراً واسعاً، من بينها فيلم «زوجة جاسوس» الذي فاز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2020، كما فاز فيلمه «سوناتا طوكيو» في 2008، الذي يتناول صراعاً عائلياً مؤلماً، بجائزة لجنة تحكيم قسم «نظرة ما» في مهرجان كان.

وتدور أحداث فيلم «الساموراي والسجين» حول صراع بين أمراء الحرب، والتحولات الدرامية المفاجئة الشكسبيرية المألوفة التي تميز أفلام الساموراي.