فيلمان وثائقيان عن إيلون ماسك والمخابرات الأمريكية يتصدران مهرجان فينيسيا السينمائي

يتصدر فيلم وثائقي عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مدته أربع ساعات، وكوميديا مارتن ماكدوناج المظلمة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( سي آي إيه) بعنوان "وايلد هورس ناين"، قائمة الأفلام التي ستعرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر في سبتمبر المقبل.

كما ستعرض لأول مرة كذلك أفلام يشارك فيها روبرت باتينسون، وبينيلوبي كروز، وخافيير باردم.

وكشف ألبرتو باربيرا، المدير الفني للمهرجان اليوم الخميس، عن قائمة الدورة الثالثة والثمانين للمهرجان، وهو الأول من بين العديد من المهرجانات في موسم خريف سينمائي مزدحم يبلغ ذروته في مواجهة جوائز هوليوود.

وكما هو الحال مع مهرجان كان السينمائي في وقت سابق من العام الجاري، فإن الاختيارات تضم عددًا أقل من أفلام استوديوهات هوليوود مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن بين العناوين الأكثر شهرة المشاركة في المسابقة الرسمية، يأتي فيلم "وايلد هورس ناين"، الذي يلعب بطولته جون مالكوفيتش وسام روكويل كعميلين لوكالة المخابرات المركزية " سي آي إيه" في تشيلي قبل انقلاب عام 1973.

وسيعرض إلى جانب فيلم "برايم تايم"، الذي يجسد فيه باتينسون شخصية الصحفي ومقدم برنامج الإيقاع "تو كاتش إيه بريديتور" ، كريس هانسن.

وتضم القائمة الأوسع أفلاما وثائقية مرتقبة مثل فيلم "ماسك" للمخرج أليكس جيبني، وهو صورة شاملة للملياردير إيلون ماسك، وفيلم "ماي أنديزايرابل فريندز: الجزء الثاني- إكزايل"، للمخرجة جوليا لوكتف، والذي يتتبع الصحفيين المستقلين الروس بعد مغادرتهم البلاد. وعلى غرار الجزء الأول، تبلغ مدته 355 دقيقة.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان في 2 سبتمبر بفيلم "إنك" للمخرج داني بويل، وهو اقتباس من مسرحية جيمس جراهام التي تتصاعد دراميا حول صعود قطب الإعلام روبرت مردوخ.

وسيعود النجم جورج كلوني إلى المهرجان الدولي هذا العام، حيث سيتم تكريمه بجائزة "إنجاز العمر".

وأعلن منظمو المهرجان في وقت سابق من الشهر الجاري عن اختيار كلوني للفوز بجائزة "الأسد الذهبي" في دورته الحالية.

وقال كلوني في بيان له حينها ، : "لقد عشت الكثير من اللحظات الاستثنائية في البندقية. هذا المهرجان هو المفضل لدي دون أدنى شك، ومنحي جائزة الأسد الذهبي شرف هائل لي"، وأضاف: "ربما يعني هذا أيضاً أنني تقدمت في السن، لكني سأقبل الجائزة على أي حال".