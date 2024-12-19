«ديزني» تقتبس فيلماً سينمائياً من «بلوي»

أعلنت مجموعة «ديزني»، أول من أمس، أنها ستقتبس سنة 2027 فيلماً سينمائياً من مسلسل الرسوم المتحركة الأسترالي للأطفال «بلوي» الذي يتمتع بشهرة واسعة.

وأكد الرئيسان المشاركان لشركة «ديزني إنترتينمنت» آلن بيرغمان ودانا والدن في بيان أن «(بلوي) أصبح ظاهرة عالمية، إذ يوحد العائلات في كل أنحاء العالم حول قصصه الصادقة عن اللعب والخيال والتواصل». وأضافا: «نحن فخوران جداً بجلب سحر «بلوي» إلى الشاشة الكبيرة - في الحياة الواقعية!».

ويتناول هذا المسلسل الذي أُطلق عام 2018 عائلة من سلالة كلاب الماشية الأسترالية تواجه صعوبات الطفولة والأبوة في أستراليا.